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【AAPL】郭明錤：蘋果將減少對中國的依賴　未來泰國或成MacBook主要生產地

股市 15:32 2022/10/12

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【AAPL】郭明錤：蘋果將減少對中國的依賴　未來泰國或成MacBook主要生產地

天風國際分析師郭明錤於社交媒體發文表示，蘋果（美：AAPL）在全球供應鏈管理策略將會隨去全球化的趨勢而改變，相信主要會減少在中國的組裝業務。而未來泰國有望成為MacBook的主要生產地。

郭明錤指，根據蘋果的計劃，未來印度公司塔塔集團（Tata Group）可能會聯同和碩聯合及緯創建立iPhone組裝業務。這個潛在的合作可能會加快提升在中國以外地方生產iPhone的比例。

現時在印度由富士康製造的iPhone有80%是應付本地需求。

郭明錤又指，未來MacBook在中國以外的主要生產地可能是泰國，現時所有MacBook的組裝地是在中國。

於未來3至5年，他相信，蘋果的美國市場至少將為由中國以外的生產地出貨，預計佔全球出貨量約25至30%以上，這有助蘋果避免美國對中國進口產品徵收關稅等風險。但目前還不清楚是否包含在泰國組裝的MacBook。

長綫而言，郭明錤指，蘋果在中國以外的市場，產品將在中國以外組裝，而中國地區生產綫則仍用於滿足中國市場。

【石Sir一周前瞻及異動股】李寧、中石化、中國海外發展

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【AAPL】郭明錤預判iPhone 14 Pro暢銷兼要增產　料未來數周內加單

編輯：袁諾曦

美股 蘋果（Apple，美：AAPL） 經濟 泰國 美國 印度 中國 中國市場 MacBook iPhone

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