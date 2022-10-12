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【職場熱話】轉新工屯門返觀塘 每日來回4小時 心情極暴燥 打工仔：屯門樓幾平都唔好買

理財智慧 17:48 2022/10/12

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打工仔能夠搵到一份啱心水及喜歡的工作，本來是難能可貴，但如果工作地點跟屋企相距很遠，卻往往得不償失。最近有打工仔在DCard「港澳工作」中發帖，指最近轉了新工作，本來很鍾意新工，但因要返觀塘，卻令心情變得暴燥，有感而發「屯門樓幾平都唔好買」，獲不少網民大表同感。

事主轉新工心情變暴燥經歷：

    點擊圖片放大
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    +7

對於事主的經歷，不少網民表示認同，更有分享自己過去近似的經驗：

我天水圍返鰂魚涌，下下都要2個鐘

我一開始返何文田都燥，比以前返中學遠好多，日日來回3個鐘，而家習慣咗啲

完全明呀﹗我天水圍返將軍澳工業邨，雖然有公司shuttle，來回都差唔多3個鐘，放工一塞就收皮

之前intern都係屯門返觀塘，返8:30基本上日日6:45-6:50先醒。屯馬綫鑽石山轉觀塘綫，基本上75-80分鐘，唔算好耐喎。不過收工就成日塞，所以搭搭下巴士轉咗搭鐵

同場加映：【溫股知新】多重利淡夾擊 港股表現失色

其他網民回應：

其實係你去錯區，我住屯門去港島1h內

而家啲樓價回咗咁多，可以考慮搬出少少

我都住屯門，見親job ad係九龍灣、觀塘都唔會apply。除非人工真係高到可以cover個租，唔係我真係唔會咁辛苦自己

有冇諗過係觀塘問題？同你住錯屯門，地方正常一個鐘到啦

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責任編輯：李兆明

 

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