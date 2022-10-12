  • 29°C
香港時間 : 20221012日 (週三) 15:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【蘋果概念股】 「最強蘋果分析師」郭明錤最新預測 蘋果美國市場最快3年去中國化

股樓投資 15:28 2022/10/12

分享：

分享：

被稱為「最強蘋果分析師」的天風國際證券分析師郭明錤指，為配合「去全球化」趨勢，蘋果（Apple，美﹕AAPL）正調整供應鏈策略，估計最快3年將供應美國市場的產品，改由中國以外的地區組裝生產，其中或將MacBook產能擴展到泰國。

同場加映﹕【溫股知新】多重利淡夾擊 港股表現失色

消息拖累蘋果概念股表現反覆，藍籌股舜宇光學（02382）一度跌4.5%，低見70.3元，午後隨大市轉升，最新報74元，升0.5%，成交額4.7億元。瑞聲科技（02018）最多跌3.8%，低見11.22元，最新報11.62元，跌0.3%；比亞迪電子（00285）同樣午後轉升，最新報17.9元，升5.2%；高偉電子（01415）則仍跌1.9%，暫報10.5元。

【異動股】 金科服務獲博裕溢價33%提全購 涉資47.6億元 金科服務午後復牌急升逾3成【見下頁

    點擊圖片放大
    +7
    +6

郭明錤表示，料蘋果供應美國市場的產品在未來3至5年內「去中國化」，以逐漸擺脫對中國的依賴。他估計，蘋果可能透過印度塔塔集團與和碩聯合（Pegatron）或緯創（Wistron）合作，發展iPhone組裝業務，以加快提升非中國iPhone生產比重。至於MacBook，目前蘋果全系列MacBook Air和MacBook Pro機型都在中國工廠組裝，未來主要生產綫料轉移至泰國。

他預測，在3至5年內，美國的蘋果產品需求可全由非中國地區供應，約佔全球出貨量的25%至30%，以減少中美關稅等地緣政治風險的潛在影響。他表示，長遠而言，非中國市場的需求由非中國地區生產綫滿足，而中國市場則繼續在內地生產。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

開啟hket App，閱讀全文
全球化 MacBook 港股 高偉電子（01415） 比亞迪電子（00285） 瑞聲科技（02018） 地緣政治 Apple 關稅 iPhone

下一篇文章

【A股點睇】盈利預告單季利潤或創新高 寧德時代增長停不了
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【信用卡資料】暗網公開120萬張被盜信用卡資料 逾半數受害者為美國運通用戶
【信用卡資料】暗網公開120萬張被盜信用卡資料 逾半數受害者為美國運通用戶
（附連結）卓越獎學金計劃即日起接受申請 毋須通過入息資產審查 每年資助額達30萬港元
（附連結）卓越獎學金計劃即日起接受申請 毋須通過入息資產審查 每年資助額達30萬港元
【汰舊換新】八達通增設「逾期更換行政費」　一年寬限期後未換舊卡每年扣20元　下月15日起生效
【汰舊換新】八達通增設「逾期更換行政費」　一年寬限期後未換舊卡每年扣20元　下月15日起生效
【Apple】官宣iPhone 5c過時 停止所有維修和服務
【Apple】官宣iPhone 5c過時 停止所有維修和服務
【免費展覽】科學館大型恐龍展覽累錄50萬名觀眾 免費入場展期至11月16日 想預約參觀可留意每星期呢一日
【免費展覽】科學館大型恐龍展覽累錄50萬名觀眾 免費入場展期至11月16日 想預約參觀可留意每星期呢一日
【空氣污染】空氣質素健康指數風險級別或達嚴重水平 環保署籲市民減少在戶外逗留時間
【空氣污染】空氣質素健康指數風險級別或達嚴重水平 環保署籲市民減少在戶外逗留時間
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款