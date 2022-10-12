【蘋果概念股】 「最強蘋果分析師」郭明錤最新預測 蘋果美國市場最快3年去中國化

被稱為「最強蘋果分析師」的天風國際證券分析師郭明錤指，為配合「去全球化」趨勢，蘋果（Apple，美﹕AAPL）正調整供應鏈策略，估計最快3年將供應美國市場的產品，改由中國以外的地區組裝生產，其中或將MacBook產能擴展到泰國。

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消息拖累蘋果概念股表現反覆，藍籌股舜宇光學（02382）一度跌4.5%，低見70.3元，午後隨大市轉升，最新報74元，升0.5%，成交額4.7億元。瑞聲科技（02018）最多跌3.8%，低見11.22元，最新報11.62元，跌0.3%；比亞迪電子（00285）同樣午後轉升，最新報17.9元，升5.2%；高偉電子（01415）則仍跌1.9%，暫報10.5元。

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郭明錤表示，料蘋果供應美國市場的產品在未來3至5年內「去中國化」，以逐漸擺脫對中國的依賴。他估計，蘋果可能透過印度塔塔集團與和碩聯合（Pegatron）或緯創（Wistron）合作，發展iPhone組裝業務，以加快提升非中國iPhone生產比重。至於MacBook，目前蘋果全系列MacBook Air和MacBook Pro機型都在中國工廠組裝，未來主要生產綫料轉移至泰國。

他預測，在3至5年內，美國的蘋果產品需求可全由非中國地區供應，約佔全球出貨量的25%至30%，以減少中美關稅等地緣政治風險的潛在影響。他表示，長遠而言，非中國市場的需求由非中國地區生產綫滿足，而中國市場則繼續在內地生產。

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記者：郭秀慧