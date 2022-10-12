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【人才招聘】「HKTV開放日」本周日舉行 首辦MT模擬小組面試及能力測試 另設逾140個即場面試職位空缺

理財智慧 16:08 2022/10/12

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香港科技探索/HKTV（01137）宣布將於本周日（16日）再度舉辦「HKTV開放日」，不但提供超過 140 個職位空缺及即場面試機會，更新增兩大活動，讓參加者與集團管理層互動，了解香港科技探索的事業機遇。

【青姐話】結餘快清零 定存最有型

首個活動是「見習管理人員（Management Trainee/MT）模擬小組面試及模擬能力測試」，參加者完成模擬面試後，集團管理層會為其進行評估及提供建議，讓他們了解自己的強弱點，有助他們於正式面試時盡展潛能。

另一個活動則可讓參加者與管理層及見習管理人員對話。集團財務總裁黃雅麗及行政總裁（國際業務）劉志剛，將會分享管理經驗和心得，以及集團最新的事業發展機會；現職的見習管理人員亦會分享工作點滴及學習成果。

即場面試職位空缺涵蓋科技、電子商貿營運、市場推廣及銷售、採購及商戶關係、物流及倉存、O2O 店舖營運及管理、顧客服務、財務會計及人才管理等，有興趣參加的人士，可於此連結預先登記，於10月15日或之前登記可享禮品一份。

完成登記後將會收到電郵確認，香港科技探索亦歡迎參加者現場登記到訪。MT模擬小組面試及模擬能力測試名額有限，有興趣參加的人士必須預先登記，成功登記人士將收到額外的電郵確認。

香港科技探索指該公司非常重視「Work hard, Play hard!」，並為人才提供全面的福利措施，讓人才增添活力以迎接不同挑戰，包括：

- 辦公室靈活工作模式：5天工作周及彈性上班時間，每星期兩天在家工作；

- 16至24天有薪假期，入職滿1年可享額外1天生日假及2天關懷家庭假；

- 員工專享HKTVmall購物優惠；

- 部份職位設有新人獎金及勤工獎

    點擊圖片放大
    +2

「HKTV 開放日」活動詳情：

1. 活動詳情：https://cloud.marketing.hktvmall.com/HKTVOpenDay2022

2. 職位空缺：https://www.hktv.com.hk/join-opportunity

3. 活動查詢：可電郵至career@hktv.com.hk與人才招聘部聯絡

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責任編輯：嚴浩文

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