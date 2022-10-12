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【烏克蘭戰爭】澤連斯基請求防空武器 G7承諾提供所需援助

環球社會熱點 14:35 2022/10/12

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俄羅斯連日空襲烏克蘭多個城市，造成最少19人喪生。烏克蘭總統澤連斯基周二（11日）與七國集團（G7）進行會議，請求G7提供防空武器抵禦俄軍空襲。G7領導人事後發聲明，承諾持續為烏克蘭提供一切援助。

北約如期下周核威懾演習 稱普京實際已失敗 【下一頁】

俄羅斯空襲持續第二日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）周二與G7領袖進行緊急視像會議，商討俄烏局勢。澤連斯基呼籲G7成員國向烏克蘭提供防空武器，協助建立「空中防護罩」來抵禦俄軍空襲。

澤連斯基指，當烏克蘭取得足夠數量現代防空系統，俄羅斯導彈襲擊將完全失效。他重申要求七國領導人將俄羅斯列為恐怖主義國家，實施進一步制裁，打擊莫斯科能源收入。

以美國總統拜登（Joe Biden）為首的七國領導人會後發聲明，承諾持續向烏克蘭提供財政、人道主義、軍事、外交及法律援助，堅定與烏克蘭站同一陣線，但未有直接回應澤連斯基請求。

拜登稱普京嚴重誤判 誤以為受烏人歡迎 【下一頁】

G7聲明亦譴責俄羅斯恣意襲擊平民構成戰爭罪，承諾必定追究普京（Vladimir Putin）責任。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov） 指俄羅斯已預料持續與西方對抗，又批評美國承諾向烏克蘭提供防空系統，只會延長衝突，對烏克蘭來說更加漫長及痛苦。佩斯科夫揚言俄羅斯終究會在烏克蘭實現既定目標。

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）同日接受國家電視台採訪，駁斥外界聲稱俄羅斯拒絕談判的言論。拉夫羅夫稱從沒有收到西方國家任何聯繫或邀請，又指美方若提出G20峰會會晤，莫斯科將考慮提案。

責任編輯：郭麗明

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