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【網絡安全】豐田汽車誤將存取金鑰上傳至GitHub　近30萬車主資料遭外洩

科技 14:17 2022/10/12

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豐田透露，旗下T-Connect服務平台的外判商將服務程式碼上傳至GitHub時，錯誤地把公眾設定的部分源代碼，上載至公眾可接觸的地方，預計29.6萬份客戶資料外洩。

日本豐田汽車（Toyota）近日發生嚴重網絡安全事故。豐田透露，旗下T-Connect服務平台的外判商將服務程式碼上傳至GitHub時，錯誤地把公眾設定的部分源代碼，上載至公眾可接觸的地方，預計29.6萬份客戶資料可能外洩。

【竊聽漏洞】雷達傳感器藉手機振動頻率　遙距竊聽對話內容

【金融科技】Mastercard推「抗量子」非接觸式信用卡　防範黑客藉量子電腦攻擊

豐田表示，一位研發該企車用資訊系統T-Connect的承辦商，意外在Github上傳從2017年12月至今年9月15日期間的源代碼及存取金鑰，或有296,019個客戶電郵和客戶編號遭外洩。豐田提到，根據伺服器的登入歷史，目前無法確定是否有第三方登入，但不能完全排除可能性。不過豐田強調，使用者的敏感個人資料，包括：姓名、電話號碼或信用卡等資訊，則沒有外洩。

豐田另提醒客戶，應要提高警覺，以防黑客利用這些外洩的郵件帳號，展開網絡釣魚攻擊。

【暗網免費公開】暗網洩露120萬張信用卡資料　逾半數為AE美國運通用戶

責任編輯：曾曉汶

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