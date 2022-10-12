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【烏克蘭戰爭】普京晤阿聯酋領袖 大讚減產穩定市場

環球社會熱點 15:18 2022/10/12

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石油輸出國組織及其夥伴國家（OPEC+）上周宣布每日減產200萬桶，引來美國批評支持俄羅斯入侵烏克蘭。俄羅斯總統普京與阿聯酋總統穆罕默德·本·扎耶德會面，期間表示歡迎石油國減產決定，稱為穩定全球能源市場的關鍵。普京亦指，兩國關係是世界穩定的重要因素。

美國將重新評估與沙特關係 拜登願和兩院合作 【下一頁】

普京（Vladimir Putin）周二（11日）於聖彼得堡（Saint Petersburg），和穆罕默德·本·扎耶德（Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan）會面。普京在會面前發表講話指，雖然當今國際關係中存在困難，但兩國關係是該地區和世界穩定的重要因素。普京指兩國雙邊關係日益發展，去年貿易額增長達65%，今年儘管遇到種種困難，仍增長了17%。

普京亦指，穆罕默德·本·扎耶德支持OPEC+每日減產200萬桶石油決定，強調決定不針對任何人，旨在確保全球能源市場穩定，令消費者和生產商都感到平靜、穩定和自信，以協助平衡供需。

拜登稱普京嚴重誤判 誤以為受烏人歡迎 【下一頁】

阿聯酋國家通訊社WAM報道，穆罕默德·本·扎耶德與普京會面期間，肯定了國家目標，包括加強全球和平與穩定的基礎，及緩解緊張局勢並找到危機外界解決方案等。報道亦指，兩人在會面期間，亦友好地（friendly）討論了一些共同關心的地區及國際問題，以及其事態發展。

穆罕默德·本·扎耶德其後亦在社交平台Twitter透露，兩人曾討論烏克蘭議題。他指普京稱讚他努力調節及協助解決，烏克蘭部分非常敏感的人道主義問題。普京亦指，明白他憂慮局勢發展，亦了解他為解決包括如今烏克蘭危機等，所有爭議問題作出貢獻的願望。

俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）更指，兩人將再舉行一對一會談，私下討論雙邊問題。

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責任編輯：李俊儀

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