▲ 【投行人事】瑞信亞洲私銀二把手去向揭曉 跳槽至另一歐資行德銀

瑞士信貸（Credit Suisse）公布重組方案前夕，市場憂慮月初突升溫，連帶該歐資投行高層離職消息也惹起關注。任職瑞信20年、去年才升任亞太區財富管理副主管的楊靜怡（Jinyee Young）上周傳出離職，為近期瑞信亞太離職管理層中職級最高。德銀今日公布，委任楊靜怡為德意志銀行亞太國際私人銀行主管，明年1月3日履新，繼續駐新加坡。

隨楊靜怡加入德銀，現任主管Lok Yim將會專注於香港分行行政總裁職務。

▲ 瑞信亞太區財富管理副主管的楊靜怡將加入德銀

楊靜怡離開瑞信前，為該行亞太區財富管理業務的二號人物，僅次於亞太區財富管理業務主管馬傑明（Benjamin Cavalli）。德銀和瑞信年內股價大跌，為近期市場最為憂慮的兩家歐資銀行。

德銀國際私人銀行主管兼歐洲、中東以及非洲行政總裁Claudio de Sanctis 在聲明中表示，楊靜怡是出色的領袖，也是亞洲內最受尊敬的私人銀行家之一，加入後可帶領該行亞太區私銀業務提升至新境界，成為區內企業家和他們家庭的優先選擇。

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編輯：麥德銘