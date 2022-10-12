【元宇宙】元宇宙平台Decentraland估值逾100億　活躍用戶卻只有38個

▲ 根據《Coindesk》引述DappRadar數據，10月7日的24小時內，Decentraland只有38個活躍用戶。

「元宇宙」曾一度成為科技界焦點，看似是流行概念，但實際的情況又怎樣？基於以太坊區塊鏈的元宇宙平台Decentraland，曾創下13億美元（約 102 億港元）市值。但原來Decentraland的每日活躍玩家正不斷減少，24小時內的活躍用戶卻只有38個，光景不復存在。

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根據《Coindesk》引述DappRadar數據，10月7日的24小時內，Decentraland只有38個活躍用戶。而近日最高峰也只僅有675人，甚至只創下19人的低位。DappRadar的統計也顯示，Decentraland在上周僅積累146名玩家，共建立380筆交易。

就有關情況，Decentraland就在Twitter上公開，9月份共錄得1,074名活躍玩家，若包括未有在遊戲中交易的玩家，則有56,697名玩家。但DappRadar卻認為，Decentraland在過去30日內，其實只有約500名活躍玩家。

DappRadar強調，活躍用戶並非線上人數，而是與平台智能合約互動的錢包地址，即用家擁有加密錢包，並使用平台原生加密貨幣「MANA」交易，才算是活躍用戶。Decentraland創意總監Sam Hamilton也回應指，今年三月平均每日活躍用戶為8,000人，包括被動地在元宇宙世界內接觸，但其後便逐步遞減。

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責任編輯：曾曉汶

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