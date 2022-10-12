【英國王室】查理斯三世明年5月6日加冕 據報儀式規模大縮水

英國查理斯三世登基後，按照傳統會再舉行加冕儀式。白金漢宮周二（11日）宣佈，查理斯三世加冕儀式將於明年5月6日在西敏寺舉行，王后卡米拉同時接受加冕。據悉，為配合英王現代君主制理念，加冕儀式的規模將大縮水。

威廉分享生命突遭巨變經歷 被指與兩事有關 【下一頁】

白金漢宮宣佈，查理斯三世（King Charles III）的加冕儀式於明年5月6日在倫敦西敏寺舉行，由坎特伯里大主教（archbishop of Canterbury）主持，王后卡米拉（Queen Camilla） 亦會同日接受加冕。

白金漢宮指，加冕儀式將反映君主今日的角色，在展望未來同時會植根於悠久傳統，糅合現代精神及保留傳統核心元素，稍後公布詳情。

按照英女王1937年的加冕儀式，英王會宣誓保護蘇格蘭教會（Church of Scotland）及英格蘭教會、穿上長袍及塗抹聖油，接過寶球、加冕戒指及權杖。查理斯三世坐在聖愛德華寶座，由坎特伯里大主教為他戴上聖愛德華王冠，最後接受眾人祝福。

查理斯三世很可能現身在白金漢宮陽台，然後搭乘王室金馬車參加遊行。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

哈里透露仔女加州生活近況 原來家庭另有新成員 【下一頁】

消息人士指，為配合英王提倡的現代君主制理念，加冕儀式會由原來3小時刪減至1小時、賓客從過往的8,000人削減至2,000人，以及取消向英王授予金錠（gold ingots）等古老而耗時的傳統儀式，但保留宣誓等環節。

據悉王室亦考慮放寬服飾限制，不再局限他們身穿禮儀長袍，改為穿著休閒服飾。查理斯三世據指有計劃邀請基督教、穆斯林、猶太教、印度教及佛教等會眾參加加冕典禮，從而帶出希望領導一個尊重所有信仰的國家。

消息稱，加冕儀式不會增設銀行假期，因王室與政府認為做法會增加經濟潛在成本，加劇生活成本危機。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：郭麗明