  • 28°C
香港時間 : 20221012日 (週三) 13:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【烏克蘭戰爭】美國將重新評估與沙特關係 拜登願和兩院合作

環球社會熱點 13:11 2022/10/12

分享：

分享：

石油輸出國組織及其夥伴國家（OPEC+）上周宣布，每日減產200萬桶，決定引來美國極大反應。美國總統拜登表示，將重新評估美國與沙特阿拉伯的關係。美國國家安全委員會發言人柯比同日亦指，沙特在減產決定中發揮重要作用，拜登希望未來兩國關係符合國家利益。

拜登稱普京嚴重誤判 誤以為受烏人歡迎 【下一頁】

拜登周二晚上接受美國優先新聞網絡（CNN）採訪期間表示，將仔細研究美國與沙特的長期關係。拜登亦指，願意立即和眾議院及參議院合作，並指沙特對俄羅斯所做的事情將產生效果，惟拒絕詳細說明後果內容。

柯比（John Kirby）同日亦指，沙特在OPEC+減產決定中發揮關鍵作用，拜登希望與國會討論未來美沙關係，評估關係是否仍符合國家利益。柯比表示，現時市場狀況不支持OPEC+減產，強調現時無人能以任何身份，亦不應令俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）收益。

美民主黨建議停向沙特售武 稱石油減產打擊對俄制裁 【下一頁

有美國議員呼籲，需停止向沙特售武。據悉美國向沙特售武，大部分都是考慮到伊朗在當地為威脅，國務院發言人普賴斯（Ned Price） 周二亦指，政府在審查中不會忽視伊朗。白宮新聞秘書皮埃爾（Karine Jean-Pierre） 則指，美國將在未來數個月內密切關注局勢，未透露政策審查時間表。

沙特外長朱拜爾（Adel al-Jubeir）則在接受《霍士新聞》（Fox News）採訪時指，沙特作出相關決定旨在傷害美國的想法絕對不正確。沙特當局亦強調，決定是由市場狀況促成，否認針對美國。

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【烏克蘭戰爭】普京稱願討論烏核電廠議題 與國際原子能機構會面
今日
【烏克蘭戰爭】普京稱願討論烏核電廠議題 與國際原子能機構會面
【烏克蘭戰爭】北約如期下周核威懾演習 稱普京實際已失敗
今日
【烏克蘭戰爭】北約如期下周核威懾演習 稱普京實際已失敗
【烏克蘭戰爭】拜登稱普京嚴重誤判 誤以為受烏人歡迎
今日
【烏克蘭戰爭】拜登稱普京嚴重誤判 誤以為受烏人歡迎
【烏克蘭戰爭】扎波羅熱徹夜被炸 俄繼續狂轟烏多市
2022/10/11
【烏克蘭戰爭】扎波羅熱徹夜被炸 俄繼續狂轟烏多市
【烏克蘭戰爭】德國向烏提供首套防空系統 美國承諾全力支援防禦
2022/10/11
【烏克蘭戰爭】德國向烏提供首套防空系統 美國承諾全力支援防禦

你可能感興趣

【烏克蘭戰爭】普京稱願討論烏核電廠議題 與國際原子能機構會面
今日 12:42
【烏克蘭戰爭】普京稱願討論烏核電廠議題 與國際原子能機構會面
【烏克蘭戰爭】北約如期下周核威懾演習 稱普京實際已失敗
今日 11:44
【烏克蘭戰爭】北約如期下周核威懾演習 稱普京實際已失敗
【烏克蘭戰爭】拜登稱普京嚴重誤判 誤以為受烏人歡迎
今日 11:44
【烏克蘭戰爭】拜登稱普京嚴重誤判 誤以為受烏人歡迎
地緣政治 外交 沙特阿拉伯 美國 普京 拜登 俄羅斯 石油 石油輸出國組織 戰爭

上一篇文章

【烏克蘭戰爭】拜登斥普京誤判侵烏能力 頓涅茨克挖出78具遺骸（不斷更新）

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（10月12日 時間13:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【新加坡疫情】重覆感染率達15% 恐釀新一波疫情
【新加坡疫情】重覆感染率達15% 恐釀新一波疫情
【烏克蘭戰爭】扎波羅熱徹夜被炸 俄繼續狂轟烏多市
【烏克蘭戰爭】扎波羅熱徹夜被炸 俄繼續狂轟烏多市
【烏克蘭戰爭】拜登斥普京誤判侵烏能力 頓涅茨克挖出78具遺骸（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】拜登斥普京誤判侵烏能力 頓涅茨克挖出78具遺骸（不斷更新）
哈里透露仔女加州生活近況 原來家庭另有新成員
哈里透露仔女加州生活近況 原來家庭另有新成員
【烏克蘭戰爭】烏暫停向歐盟出口電力 澤連斯基表明對俄不退縮
【烏克蘭戰爭】烏暫停向歐盟出口電力 澤連斯基表明對俄不退縮
新型冠狀肺炎全球疫情（10月12日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（10月12日 時間13:00）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款