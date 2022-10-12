【烏克蘭戰爭】美國將重新評估與沙特關係 拜登願和兩院合作

石油輸出國組織及其夥伴國家（OPEC+）上周宣布，每日減產200萬桶，決定引來美國極大反應。美國總統拜登表示，將重新評估美國與沙特阿拉伯的關係。美國國家安全委員會發言人柯比同日亦指，沙特在減產決定中發揮重要作用，拜登希望未來兩國關係符合國家利益。

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拜登周二晚上接受美國優先新聞網絡（CNN）採訪期間表示，將仔細研究美國與沙特的長期關係。拜登亦指，願意立即和眾議院及參議院合作，並指沙特對俄羅斯所做的事情將產生效果，惟拒絕詳細說明後果內容。

柯比（John Kirby）同日亦指，沙特在OPEC+減產決定中發揮關鍵作用，拜登希望與國會討論未來美沙關係，評估關係是否仍符合國家利益。柯比表示，現時市場狀況不支持OPEC+減產，強調現時無人能以任何身份，亦不應令俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）收益。

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有美國議員呼籲，需停止向沙特售武。據悉美國向沙特售武，大部分都是考慮到伊朗在當地為威脅，國務院發言人普賴斯（Ned Price） 周二亦指，政府在審查中不會忽視伊朗。白宮新聞秘書皮埃爾（Karine Jean-Pierre） 則指，美國將在未來數個月內密切關注局勢，未透露政策審查時間表。

沙特外長朱拜爾（Adel al-Jubeir）則在接受《霍士新聞》（Fox News）採訪時指，沙特作出相關決定旨在傷害美國的想法絕對不正確。沙特當局亦強調，決定是由市場狀況促成，否認針對美國。

責任編輯：李俊儀