▲ 【阿里巴巴9988】股神拍檔芒格第三季按兵不動 未減持阿里巴巴、帳面單季虧3分1

「股神」巴菲特拍檔芒格（Charlie Munger）旗下Daily Journal（美：DJCO）近期向美國SEC提交季度持倉申報文件，至9月底，Daily Journal繼續持有30萬股阿里巴巴ADR，與6月底持倉未有變化。即使Daily Journal按兵不動，阿里巴巴季內股價大幅向下，Daily Journal的阿里巴巴ADR持倉價值跌32.35%，僅值約2400萬美元（約1.88億港元）。

Daily Journal至上月底只持有5家美股，合計值第一大重倉股為美國銀行（美：BAC），第二大重倉股為富國銀行（美：WFC），第三大重倉股阿里巴巴ADR，第四大重倉股美國合眾銀行（美：USB），第五大重倉股為韓國鋼鐵製造商浦項鋼鐵（美：PKX），全數持倉都未有轉變，合計價值約1.635億美元。

Daily Journal主業為出版和軟件服務，芒格從1977年起出任公司董事長，並管理公司投資組合。年逾98歲的芒格今年3月宣布卸任董事長，但繼續留任為公司董事，並會負責公司證券組合。

芒格今年首兩季持倉變化報道：

【阿里巴巴9988】「股神」拍檔芒格次季未再減持阿里巴巴 續成其第三大重倉美股

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編輯：麥德銘