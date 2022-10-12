  • 28°C
香港時間 : 20221012日 (週三) 13:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【英鎊危機】英倫銀行改口？　據報暗示銀行準備延長買債計劃　貝利日前才明示周五後停買債

股市 13:02 2022/10/12

分享：

分享：

英倫銀行改口？　據報暗示銀行準備延長買債計劃

外媒引述消息人士指，英倫銀行已私下暗示銀行可能會延長緊急買債計劃至10月14日之後。英倫銀行原訂於本周五停止買債，行長貝利（Andrew Bailey）此前才警告養老基金，他們距離結束前還剩下三天。

英鎊兌美元曾見1.1，現升0.3%，報1.0999。

貝利於周二指，央行將按計劃於周五後停止買債行動，無意延長對債市的緊急干預，警告養老基金只剩三天的時間完成再平衡部位。這促使養老基金爭相在周五的死綫前調整衍生品策略。但業界稱，需要更多時間來避免強制拋售。

報道引導數名聽取英倫銀行簡報的銀行家表示，官員正關注養老基金的所謂負債驅動型投資經理，是否能夠積累足夠的現金儲備，使客戶能夠滿足追加保證金的要求。央行代表亦指，若市場情況需要，央行可能會準備延長計劃。

一名未有參與簡報的銀行家指，若市場陷入困境，英倫銀行需要再次開放買債計劃。提到貝利的評論，該銀行家指，做出如此強烈的聲明是沒有幫助，相反，他們正在創造一個更大的懸崖邊緣。

【石Sir一周前瞻及異動股】李寧、中石化、中國海外發展

相關文章：

【英鎊危機】英國失業率跌至48年最低、因國民離開勞動市場？　英倫銀行擴大買債範圍至指數掛鈎國債

【英鎊危機】惠譽料英國明年經濟萎縮擴大至1%　今年底基準利率見4.25厘

編輯：袁諾曦

貨幣政策 外滙 養老基金 英鎊 英倫銀行

上一篇文章

【阿里巴巴9988】股神拍檔芒格第三季按兵不動　未減持阿里巴巴、帳面單季虧3分1

下一篇文章

【美股期貨】道指期貨升128點　納指期貨升0.6%（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】夜期跌149點　阿里美股低2.7%　中概股指數曾挫5%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期跌149點　阿里美股低2.7%　中概股指數曾挫5%（不斷更新）
【美國颶風】摩通戴蒙警告美國將現難以預計的衰退　美股恐先瀉20%後再瀉20%
【美國颶風】摩通戴蒙警告美國將現難以預計的衰退　美股恐先瀉20%後再瀉20%
【0+3】李家超：非香港及內地人士入境人數增8成、放寬須「穩打穩紥」　周日入境創兩年高惟仍不足千人
【0+3】李家超：非香港及內地人士入境人數增8成、放寬須「穩打穩紥」　周日入境創兩年高惟仍不足千人
【美股期貨】道指期貨升128點　納指期貨升0.6%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升128點　納指期貨升0.6%（不斷更新）
【芯片大戰】美國加強限制中國芯片貿易　台積電復市後大跌8%、創單日跌幅紀錄
【芯片大戰】美國加強限制中國芯片貿易　台積電復市後大跌8%、創單日跌幅紀錄
【英鎊危機】英國失業率跌至48年最低、因國民離開勞動市場？　英倫銀行擴大買債範圍至指數掛鈎國債
【英鎊危機】英國失業率跌至48年最低、因國民離開勞動市場？　英倫銀行擴大買債範圍至指數掛鈎國債
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款