【英鎊危機】英倫銀行改口？　據報暗示銀行準備延長買債計劃　貝利日前才明示周五後停買債

▲ 英倫銀行改口？ 據報暗示銀行準備延長買債計劃

外媒引述消息人士指，英倫銀行已私下暗示銀行可能會延長緊急買債計劃至10月14日之後。英倫銀行原訂於本周五停止買債，行長貝利（Andrew Bailey）此前才警告養老基金，他們距離結束前還剩下三天。

英鎊兌美元曾見1.1，現升0.3%，報1.0999。

貝利於周二指，央行將按計劃於周五後停止買債行動，無意延長對債市的緊急干預，警告養老基金只剩三天的時間完成再平衡部位。這促使養老基金爭相在周五的死綫前調整衍生品策略。但業界稱，需要更多時間來避免強制拋售。

報道引導數名聽取英倫銀行簡報的銀行家表示，官員正關注養老基金的所謂負債驅動型投資經理，是否能夠積累足夠的現金儲備，使客戶能夠滿足追加保證金的要求。央行代表亦指，若市場情況需要，央行可能會準備延長計劃。

一名未有參與簡報的銀行家指，若市場陷入困境，英倫銀行需要再次開放買債計劃。提到貝利的評論，該銀行家指，做出如此強烈的聲明是沒有幫助，相反，他們正在創造一個更大的懸崖邊緣。

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編輯：袁諾曦