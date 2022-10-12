▲ 【英鎊危機】英倫銀行否認延長買債傳聞 重申如期周五結束

英國《金融時報》今日報道引述消息指，英倫銀行正私下暗示銀行可能會延長緊急買債計劃至10月14日之後。英倫銀行發言人最新解話，重申會在如期在周五結束買債，對有關報道不予置評。英鎊兌美元曾見1.1，隨英倫銀行澄清後轉弱，最新報1.0980，升約9基點。

卓慧思政府於上月發布經濟方案後，一度引發英鎊兌美元匯價跌至歷史低位，並令部分退休基金債券投資被「追孖展」。英倫銀行其後出手買債穩定利率和匯價，但當局一直強調，會在本周五（14日）結束行動。

英倫銀行行長貝利（Andrew Bailey）周二再警告養老基金，他們距離結束前還剩下三天，央行將按計劃於周五後停止買債行動，無意延長對債市的緊急干預，警告養老基金只剩三天的時間完成再平衡部位。這促使養老基金爭相在周五的死綫前調整衍生品策略。但業界稱，需要更多時間來避免強制拋售。

金融時報：央行關注養老基金現金儲備 按需要考慮延長

不過，《金融時報》今早引述數名聽取英倫銀行簡報的銀行家表示，官員正關注養老基金的所謂負債驅動型投資經理，是否能夠積累足夠的現金儲備，使客戶能夠滿足追加保證金的要求。央行代表亦指，若市場情況需要，央行可能會準備延長計劃。

一名未有參與簡報的銀行家指，若市場陷入困境，英倫銀行需要再次開放買債計劃。提到貝利的評論，該銀行家指，做出如此強烈的聲明是沒有幫助，相反，他們正在創造一個更大的懸崖邊緣。

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編輯：袁諾曦