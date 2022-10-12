【烏克蘭戰爭】普京稱願討論烏核電廠議題 與國際原子能機構會面

烏克蘭扎波羅熱核電廠附近地區近日襲擊不斷，引發外界憂慮或發生核災難。俄羅斯總統普京與國際原子能總署（IAEA） 總幹事格羅西會面，表示願意討論扎波羅熱核電廠一切議題。格羅西回應承認核電廠附近局勢愈來愈危險，需採取一切措施避免核事故。

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普京（Vladimir Putin）周二（11日）與格羅西（Rafael Grossi）會面，期間表示準備好討論全部有共同興趣或引起關注的議題，如扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠周邊地區情況等。普京指，他對相關議題對話持開放態度。普京亦指，現時所有和核相關的活動都過於危險及政治化。

IAEA會後發表聲明表示，格羅西將於本周稍後時間，於基輔與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）會面，期間會就扎波羅熱核電廠進行進一步會談。據悉，兩人上周亦曾會面，期間討論了在核電廠周為建立核安全及保護區的議題。

IAEA聲明指，格羅西最近數周一直與俄烏兩國密切磋商，務求盡快令兩國同意並建立相關安全區域。格羅西表示，核電廠周圍局勢愈來愈危險、不穩定及具有挑戰性，頻密的軍事襲擊對和安全及安保都構成威脅。他強調現時不能再浪費時間，因賭注太高，需採取一切措施避免核事故。

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另外，烏克蘭國家核能公司Energoatom周二在通訊平台Telegram（TG）表示，扎波羅熱核電廠副負責人Valeriy Martynyuk周一（10日）被俄軍拘捕，現未清楚其扣留地點。是次為本月第二次有核電廠官員被俄羅斯當局拘留，此前被拘留的廠長 Ihor Murashov被捕數天後獲釋，但沒有重返崗位。

七國集團（G7）領袖周二發表聯合聲明，譴責俄羅斯在核電廠的行動及對廠內人員施加壓力，並呼籲IAEA和整個國家社會一齊採取所有可行措施，立即釋放Valeriy Martynyuk及讓他重回崗位。

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責任編輯：李俊儀