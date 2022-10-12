【智能手機】報告：87%美國青少年擁有iPhone　 比例10年翻一倍多

▲ 報告認為，Apple持續推出新iPhone型號，為用戶提供了一個重要的產品周期更新。（法新社）

智能手機市場競爭激烈，蘋果（Apple）、三星（Samsung）和華為都是用家最常用的品牌。投資公司Piper Sandler發表報告指出，iPhone仍然是最受美國青少年使用的手機品牌，高達87%人擁有至少一部iPhone，這比例較2012年時的40%，增加了一倍多。

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Piper Sandler對美國1.45萬名、平均年齡為15.8歲的青少年進行調查，以了解他們對智能手機及智能手錶的使用喜好。

報告認為，Apple持續推出新iPhone型號，為用戶提供了一個重要的產品周期更新。當基礎硬件維持積極的開發策略，同時也會成為配套服務的增長催化劑，進一步擴大其高端智能手機市場的滲透率。

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僅36.8%美國青少年 擁有智能手錶

不過，智能手錶在美國青少年中並不算普及，只有36.8%人表示擁有智能手錶，但當中有31%都表示擁有Apple Watch，意味只有5.8%人擁有其他品牌的智能手錶，所以Apple Watch仍是迄今為止最受歡迎的智能手錶。

責任編輯：陳卓賢