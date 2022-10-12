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【HSBC滙豐】滙豐前交易員美國入稟追討　批揭發同事「偷跑」反遭解僱

股市 12:05 2022/10/12

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【HSBC滙豐】滙豐前交易員美國入稟追討　批揭發同事「偷跑」反遭解僱

HSBC滙豐 （00005） 前美國利率市場交易員Stephen Callahan在曼克頓聯邦法院入稟控告滙豐，指控滙豐管理層在他揭發同事為該行自營帳戶「扒頭交易（front running）」後解僱他。Callahan聲稱，目睹滙豐內部有猖獗的扒頭交易，包括指示初級交易員「永遠」優先考慮安排滙豐自營帳戶。

按一般金融監管機構的操守守則，客戶交易應獲優先處理，金融機構知悉客戶交易活動或影響市場價格前，利用該消息提前為自營或其他帳戶部署，即被視為「扒頭交易」，很大機會觸犯內幕交易規條。

滙豐：重視此類訴訟　期待庭上辯護

根據訴狀，去年才加入滙豐的Callahan，因發現同事在執行Point72 Asset Management的交易指令前，提前買入同一證券，繼而向上司指出該行為違法且不可接受。他指控，滙豐的回應是不提拔他，甚至要求他停職、扣發年度獎金，然後在4月份以涉嫌風險交易為由解僱他。

他又稱，在滙豐工作期間，最多發現同事在10年期以上的長期證券有扒頭交易活動，因相關證券的價格波動大，交易員更易從中獲利。

滙豐發言人回應外電聲明稱，非常重視此類訴訟，「期待在法庭上為自己辯護」。

滙豐據報於未來數年增加併購活動 同時按買家步伐出售更多資產，可見【下一頁】

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編輯：麥德銘

金融監管機構 金融機構 滙豐控股（00005）

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