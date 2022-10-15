加息潮下市況趨波動 尋找收益靠「新角度」



重要提示︰

I. 貝萊德全球基金 - 動力高息基金（“貝萊德動力高息基金”）奉行靈活的資產分配政策，力求提供高收入水平。基金將在各種資產類別中尋求多元化的收入來源，並可投資於全球各地的全線認可投資，例如定息可轉讓證券，包括企業及政府發行產品、備兌認購期權及優先股。

II. 貝萊德動力高息基金採用動態資產配置策略，可能於定期調整時承受更高的交易費用。基金可能投資於評級受實際或預期下降所影響的債務證券。利率上升可能對基金所持有的債券價值造成不利影響。基金可能投資於非投資級及無評級債券，可能需承受較高的違約、波動性及流動性風險。基金投資於由政府或機關發行或擔保的債券，或會因而涉及政治、經濟、違約或其他風險。基金投資於股票，較大的股票價值波動可招致重大虧損。基金投資於資產抵押╱按揭抵押證券，可能需承受較大的信貸、流動性及利率風險並往往涉及延期及提前還款的風險。基金賺取收入的投資策略或會減低基金資本增長的潛力以及將來的收入。

III. 貝萊德動力高息基金需承受與優先股有關的風險、貨幣匯率風險、新興市場風險、證券借貸合約交易對手的信貸風險、包括民幣計值類別的貨幣兌換風險、對外資限制的風險及或然可換股債券風險。

IV. 貝萊德全球基金 - 系統分析環球股票高息基金（“貝萊德系統分析環球股票高息基金”）以盡量爭取高收入為目標。基金將不少於70%的總資產投資於環球股本證券，不受既定的國家或地區限制。

V. 貝萊德系統分析環球股票高息基金投資於股票，較大的股票價值波動可招致重大虧損。基金賺取收入的投資策略或會減低基金資本增長的潛力以及將來的收入。

VI. 貝萊德系統分析環球股票高息基金需承受貨幣匯率風險、新興市場風險、對外資限制的風險、小型公司的波動性及流動性風險及包括人民幣計值類別的貨幣兌換風險。

VII. 部分股份類別在未扣除開支之下派付股息，可產生更多可供分派的收入。然而，這些股份實際上可能從資本派付股息，可能相等於投資者獲得部分原投資額回報或資本收益。所有宣派股息均會導致股份於除息日的每股資產淨值即時減少。

VIII. 基金可運用衍生工具作對沖及投資用途。然而，不會大量用作投資用途。基金在使用衍生工具時可能蒙受損失。

IX. 基金價值可升可跌，且可於短期內反覆，投資者或有可能損失一定程度的投資金額。

X. 投資者不應單憑此文件作投資決定。投資者應參閱基金章程及產品資料概要以了解風險因素等詳情。



2022年「通脹猛如虎」，導致全球進入「大加息時代」，美國短短半年累積加息近3厘¹，遠比上一次2015年加息周期來得急進，資產市場應聲下挫，更少有地出現股債齊跌。傳統投資智慧未能奏效，投資者應如何駕馭「高通脹急加息」時代？我們專訪貝萊德亞洲財富業務聯席主管李偉倫（Alex），了解貝萊德如何打破傳統框框， 以「新角度」來思考如何尋找收益。



問：在現今市況下，投資者應如何部署並抵禦通脹？

Alex：過去逾十年一直處於超低息環境，投資者對於通脹蠶食回報可能無甚感覺。以往股市不穩可轉投債券賺取穩健收益，但目前很多傳統債券投資未能提供高於通脹的收益率，為免財富貶值，現在是時候考慮重新調整收益策略，以高收益策略抵禦通脹。

其中一個策略是網羅更廣泛的收益來源，尤其聚焦較高收益的資產²，例如環球房地產投資信託基金、基建等派息資產，這些互補性收益資產類別，除了有更高的收益率，與傳統資產類別的相關性亦較低，有助分散組合風險。另一策略是利用大數據分析來追求收益，例如貝萊德系統分析環球股票高息基金就是建基於前瞻訊號及量化分析來構建多元化的環球股票派息投資組合，有望能更準確地識別出能以較低風險提供較高收益潛力的股票。

「在新市場環境須要用新思維，把握波幅上升所帶來的機會，提高收益及回報潛力。」貝萊德亞洲財富業務聯席主管李偉倫



問：市況大上大落令投資者恐慌，我們應如何在尋找收益的同時應對波動？

Alex：經濟前景充滿不確定性，市場波幅預料持續處於高水平，但只要運用逆向思維，反過來可把握波幅上升所帶來的機會，提高收益及回報潛力。基金經理可利用目前波動市況，例如透過備兌認購期權策略（Covered Call Strategy）產生更高收益，其中貝萊德動力高息基金亦會在特定債券市場如高收益債券及浮息貸款等領域尋找機遇，旨在把握市場起伏所帶來的高收益及升值潛力。

在波幅加劇時，大量數據湧現及充斥市場，容易影響投資決策。若要有效排除市場雜訊，更準確地預測股票回報，納入實時數據作系統化分析，或將成為關鍵因素。

問：市場環境急速轉變，如何令收益投資組合能夠駕馭不同市況及環境？

Alex：上半年股債齊跌，反映傳統策略在此非常時期未必行得通。而未來投資前景或較以往更加不明朗，因此更需要高度靈活及多元化的投資方針來靈活應對，才有望在尋找新機遇的同時管理風險。

貝萊德動力高息基金在全球靈活投資於超過10個收益資產類別及1,000多隻個股及債券³，有助投資者為市場起伏作好部署。另一方面，貝萊德系統分析環球股票高息基金則利用大數據分析及量化模型，每日從基本面、市場情緒及宏觀主題三大因素，「實時」分析全球超過3,000隻股票數據，然後將信號納入投資流程，以排除市場雜訊並預測回報潛力，希望助投資者駕馭瞬息萬變的市場。

了解更多：blackrock.com/hk/new-income

1. 資料來源：美國聯邦儲備委員會

2. 以上資料僅供參考說明用途，請詳細了解該產品投資標的各資產類別的相關特性及風險。

3. 資料來源：貝萊德，截至2022年8月31日。

於2022年8月31日之前貝萊德系統分析環球股票高息基金由Robert Fisher及Andrew Huzzey管理。於2019年12月31日，貝萊德環球股票收益進昇基金已更名為貝萊德系統分析環球股票高息基金。於2019年2月1日之前基金由Robert Fisher管理。除特別註明外，所有資料截至2022年9月。資料來源：貝萊德。上述基金表現僅作參考之用，並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金，亦非因任何有關要約而擬備。貝萊德全球基金是盧森堡的開放式投資公司，僅可於若干司法管轄區發售。不得於美國境內或向美國人發售貝萊德全球基金。不得於美國發佈有關貝萊德全球基金的產品資料。投資涉及風險。過往業績並不代表將來的表現，基金價格及其收益可升可跌，並不能保證。投資價值亦可能受到匯率影響。投資者可能無法取回原本投資金額。個別股票價格並不代表本基金的回報。投資收益以基金股份類別交易貨幣計算，可能是海外貨幣。如是，以美元╱港元作出投資的投資者，需承受美元╱港元╱海外貨幣兌換率的波動的風險。香港投資者欲知有關詳情，請參考貝萊德全球基金的銷售文件，包括風險成份。此資料之發行人：貝萊德資產管理北亞有限公司。此資料及貝萊德網站（www.blackrock.com/hk）並未被香港證券及期貨事務監察委員會所審閱。貝萊德是BlackRock, Inc.的註冊商標。©2022 BlackRock, Inc. 版權所有。所有其他交易商標乃為所屬者擁有。MKTGH1022A/S-2466179

（特約）