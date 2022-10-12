【內房危機】旭輝遭惠譽連降7級至「CC」 　反映流動性風險上升

▲ 旭輝遭惠譽連降7級至「CC」 反映流動性風險上升

國際評級機構惠譽相隔不足一個月再下調旭輝 （00884） 評級，將長期發行人違約評級、高級無抵押評級及未償付票據評級由「BB－」降至「CC」，以反映旭輝流動性風險上升。

旭輝在周三（12日）早段跌5%，股價報0.57元。

有市場報導稱，旭輝未能償付10月初到期的可轉債（2025年4月8日到期）利息，並試圖延遲其他債務的部分本息支付。 旭輝拒絕向惠譽作書面說明，故惠譽無法核實消息。

惠譽認為，中期內旭輝可能無法借助資本市場融資，並預期2022年剩餘時間和2023年公司將倚賴可用現金和內部現金流償付到期債務。惠譽預計，2023年旭輝需償還約200億元人民幣的到期債務及境外銀團貸款。

旭輝於9月28日表示，公司持有現金300億元人民幣，大部分現金與集團的房地產開發項目有關，包括存入銀行指定賬戶的商品房預售監管資金。但惠譽認為，旭輝的大部分現金可能無法適時用於償債。

穆迪此前將旭輝評級下調至「B1 」，展望負面。標普則已應旭輝要求撤回評級。

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編輯：袁諾曦