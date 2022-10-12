【瑞信重組】美國司法部據報正調查瑞信是否仍在協助美國客戶隱瞞資產　瑞信：不能容忍逃稅行為

▲ 【瑞信重組】美國司法部正調查瑞信是否仍在協助美國客戶隱瞞資產 瑞信：不能容忍逃稅行為

瑞信集團（Credit Suisse）壞消息浪接浪，外電報道，美國司法部正調查瑞信是否仍在協助美國客戶隱瞞資產。瑞信否認存在不當行當，並表示正與美國當局合作。

彭博引述消息指，美國調查人員正在檢查瑞信是否協助美國客戶，特別是持有南美護照的人，有否對美國稅務局隱瞞數億美元的資產。據法庭紀錄顯示，有瑞信前員工向當局告密。

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瑞信聲明表示，瑞信不能容忍逃稅行為，集團自2014年已實施大量改進措施，以撤銷所有意圖向稅局瞞稅的帳戶，集團明確指出，會關閉所有未有向稅局申報的帳戶，並會對不遵守銀行政策或不合標準的員工作出處分。

報道指，瑞信外部律師已向華盛頓檢察員表明沒有違法，不應受到進一步懲罰，瑞信並與參議院財政委員會的調查人員會面。

瑞信於2014年承認協助數千名美國客戶逃稅，事後被判罰款26億美元，需要關閉所有未向稅局申報資產的美國帳戶，因涉嫌協肋客戶逃稅，並承諾會處理有關問題。

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編輯：陳韻妍