【烏克蘭戰爭】北約如期下周核威懾演習 稱普京實際已失敗

俄羅斯總統普京多次暗示不排除動用核武，地緣政治局勢升級。北約秘書長斯托爾滕貝格周二（11日）表示，北約會如期在下周舉行年度核威懾演習，認為現時取消演習的話，將向莫斯科釋出錯誤信號。

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斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）周二表示，俄羅斯無法在烏克蘭戰事取得進展，於是頻密攻擊平民及關鍵基鍵設施，正正是反映他們軟弱的跡象。

斯托爾滕貝格認為普京（Vladimir Putin）在烏克蘭實際上已敗仗，又批評普京的核威脅言論屬危險及不負責任。北約成員國正密切監測俄羅斯核力量，暫未看到莫斯科姿態有任何改變，但北約會繼續保持警惕。

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斯托爾滕貝格稱，北約如期在下周舉行年度核威懾演習，若因為烏克蘭戰爭而突然取消早已計劃的例行演習，等同向莫斯科釋出錯誤信號。

他強調北約的軍事實力，是防止與俄羅斯緊張局勢升級最佳方式。如果北約貿然行動，導致莫斯科有任何誤解及誤判，會增加局勢升級風險。

年度核威懾演習通常持續約一周，主要在距離俄羅斯1000多公里的地方舉行，包括出動能夠攜帶核彈頭、但不會搭載實彈的戰機，不足一半的北約成員國將參加演習。

此外，北約的核計劃小組(Nuclear Planning Group)將於周四(13日)舉行會議。

責任編輯：郭麗明