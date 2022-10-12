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【特許金融分析師】CFA二級考試合格率跌至40%　投考人數遠遜疫情前（附5年合格率數據）

Hot Talk 11:29 2022/10/12

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【特許金融分析師】CFA二級考試合格率跌至40%　投考人數遠遜疫情前（附5年合格率數據）

CFA協會周二公布CFA（特許金融分析師）二級考試8月考期的結果，15,608投考人士中，有40%考生合格，合格率從前兩次考期的46%、44%下滑，也低於近10年CFA二級考試平均合格率45%。CFA協會表示，部分考生研習過程受疫情相關措施影響，撇除相關受影響考生，合格率仍在上升趨勢。

CFA協會8月在全球475個電腦考試中心舉行CFA考試，共有5個城市的考場受疫情影響而關閉。

CFA協會上周已公布CFA一級考試8月考期的結果，19103投考人士的合格率為37%，與前兩次考期相若，較去年歷來低位29%回升，但仍不及近10年平均合格率41%。

至於CFA三級考試8月考期的結果，將會在11月1日公布。

  CFA一級考試 CFA二級考試 CFA三級考試
投考人數 合格率 投考人數 合格率 投考人數 合格率
2018年 156,752 44.1% 64,216 45.0% 35,518 56.1%
2019年 157,344 41.4% 74,735 44.1% 38,377 55.7%
2020年 26,212 48.9% 18,136 55.3% 11,330 55.5%
2021年# 127,733 29.2% 61,678 40.0% 40,558 42.5%
2022年 57,498＊ 36.8% 27,307＊ 41.9% 12,384* 48.8%
*CFA一級考試、二級考試年內尚有11月考期，三級考試8月考期結果尚未公布
#因應2020年全球疫情，CFA協會加密2021年考試考期

疫情前以來CFA考試合格率、應考人數減少

疫情以來，CFA各級考試合格率明顯從歷史平均值下滑，協會一直解釋，部分考生研習過程受疫情影響。

合格率以外，投考人數也明顥受疫情影響，年內CFA一級考試3次考期各有約1.9萬人應考，若11月考期投考人數相若，全年投考一級考試的考生只有約7.6萬人，未及疫情前兩年每年約15.7萬人投考的一半。

連帶近兩年合格率下滑，即使協會尚未公布年內最後一次考期的應考人數，今年CFA二級考試、三級考試總應考人數預料也明顯低於疫情前。

CFA協會加密考期　明年起加價

在疫情期間，CFA協會宣布會由手寫試卷改為電腦為本考試，並由以往安排一年兩次一級考試、一次二級考試和一次三級考試，加密至一年4次一級考試、3次二級考試和兩次三級考試。

疫情波動下，CFA協會曾裁員約5分之一人手，年內宣布從2023年2月考期起，各級考試標準費用從1000美元加至1200美元，早鳥（Early Bird）優惠價也由700美元增至900美元。

2023年CFA考試分為四個考季：2月、5月、8月和11月，具體的安排如下：  

  • CFA一級考試：2023年2月、5月、8月和11月
  • CFA二級考試：2023年5月、8月和11月
  • CFA三級考試：2023年2月、8月

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編輯：麥德銘

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