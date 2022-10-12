【竊聽漏洞】雷達傳感器藉手機振動頻率　遙距竊聽對話內容

▲ 雷達傳感器感應1英尺外的手機振動時，其語音重建準確率為83%，而當雷達離手機愈遠，準確率就愈低。（資料圖片）

竊聽是指在未經同意的前提下，第三方以隱密的方式，聽取不對外公開的私人對話，這是嚴重影響言論和通訊自由的行為。但有大學研究發現，只需利用汽車的雷達傳感器，就能檢測通話中的智能手機振動頻率，達到遙距竊聽的效果。

【金融科技】Mastercard推「抗量子」非接觸式信用卡 防範黑客藉量子電腦攻擊

當使用智能手機通話時，聽筒會因說話聲音而振動，而這種振動會滲透整部手機。賓夕法尼亞州立大學（PSU）博士生Suryoday Basak發現，汽車的雷達傳感器能夠感應這種振動，並可藉機器學習（ML）技術，去除人工噪音，就能重建通話另一邊的人的說話內容。

雷達離手機愈遠 準確率愈低



Suryoday Basak表示，雷達傳感器使用頻譜中的毫米波（mmWave），當中以60至64GHz和77至81GHz的頻段為最常用，而這亦是5G無線電頻譜的一個子集。

【暗網免費公開】暗網洩露120萬張信用卡資料 逾半數為AE美國運通用戶

研究指出，雷達傳感器感應1英尺外的手機振動時，其語音重建準確率為83%，而當雷達離手機愈遠，準確率就愈低，在6英尺的位置時，準確率已下降至43%。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢