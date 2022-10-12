【A股點睇】盈利預告單季利潤或創新高 寧德時代增長停不了

在A股上市的電池龍頭寧德時代（深：300750）發出業績預告，首三季預計實現歸母淨利潤165至180億元（人民幣，下同），按年上升112.9%至132.2%。其中第三季實現歸母淨利潤88至98億元，按年增169.3%至199.9%，按季升31.8%至46.8%，以上限計，創單季新高。

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光大證券表示，單季利潤進一步改善，因原材料價格下降及順價落地，預計動力電池售價端公司第一季和客戶談判落地，第二季大部分順價完成，剩餘部分客戶漲價將在第三季執行，帶動季度毛利率回升。儲能售價端部分漲價第三季落地執行，帶來儲能業務利潤的上升。期內，出貨量亦持續上升，預測公司動力與儲能出貨量72GWh，隨着疫情擾動逐步緩解，新能源車銷量步入旺季，公司後續銷量有望保持持續增長。

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寧德時代的市佔率不斷提升，根據分析機構估算，首8個月寧德國內動力電池裝機量76.9GWh，國內市佔率47.5%，全球動力電池裝機量102.2GWh，全球市佔率35.5%。該行認為，新能源車及儲能等領域鋰電需求旺盛，公司產能規劃積極，電動車、儲能與其他市場電池滲透空間大，加上公司產業鏈議價權較強，後續盈利有望繼續好轉。公司作為全球動力電池龍頭，儲能業務放量可期，未來增長確定性高，維持「買入」評級。

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撰文：林衛