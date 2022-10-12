【行業點睇】全國24城市出台購房補貼 點樣改變樓市消費預期？

據內地媒體不完全統計，中國下半年多地紛紛發布購房補貼政策，至少包括河南鄭州、內蒙古呼和浩特、吉林長春、重慶等24個城市出台「發放購房補貼、消費券」等相關政策，以提振樓市和消費市場。

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資料顯示，購房補貼主要有三種類型。一是發放購房消費券直接抵扣房款，如吉林市、長春市等；二是針對繳納的契稅按照一定百分比發放補貼或消費券，如開封市、濟寧市等；三是對活動期間成功購房的業主發放建材、家裝、家具、家電等房地產下游行業的消費券，如鄭州市、遵義市等。

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星圖金融研究院高級研究員付一夫表示，發放購房補貼及消費券，可以減輕購房者的資金壓力，在一定程度上激發居民的購房意願，促進消費潛力的釋放，同時也可以拉動房地產及相關行業回暖，緩解經濟運行壓力。根據中原地產研究院統計，全國首9個月已有超過200個城市發布了各種房地產政策累積800多次，按年上漲65%。易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進認為，全國各地頻頻發放購房政策「禮包」，對於提振第四季交易具有積極作用。

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撰文：林衛