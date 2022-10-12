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【數據點睇】中國9月信貸數據勝預期 反映政策已逐步落地

股樓投資 11:42 2022/10/12

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中國人民銀行日前公布的最新信貸數據，9月人民幣貸款增加2.47萬億元（人民幣，下同），按年多增8,108億元；社會融資規模增量為3.53萬億元，比上年同期多6,245億元。據內地分析機構稱，不止總量，連結構也有明顯改善，如企業中長期貸款在各項貸款中的佔比達到54.7%。

【同場加映】溫股知新：多重利淡夾擊 港股表現失色

綜合機構的觀點，信貸快速擴張是前期政策逐步落地的結果，信貸和社融的增長很可能繼續體現出「總量穩、結構好」的特徵。中信證券指，貸款需求的好轉可能主要來自於穩增長政策支持下的基建、制造業和社會服務等行業。自8月國常會提出19項穩經濟接續政策，其後各部門快速出台落實細則。第一，2批共6,000億元的政策性開發性金融工具陸續發放，作為基建等項目的資本金，撬動配套的銀行貸款。第二，人行設立規模2,000億元以上的設備更新改造專項再貸款，支持銀行以優惠利率向制造業、社會服務領域和中小微企業、個體工商戶等設備更新改造提供貸款。第三，「保交樓」專項借款已經於9月下旬開始支付。

【延伸閱讀】大行點睇：一文看盡美團 大行最新評級和目標價，請按【見下頁

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中金公司亦指出，信貸快速擴張主要投向是基建，房地產的投放可能也在加速，其中3,000億元政策性金融工具已經在9月底前投放完畢，主要支持基礎設施建設。此外，9月抵押補充貸款（PSL）餘額淨增1,082億元，創下2018年以來的最高值。PSL這一工具主要是用於支持政策性銀行的棚改貸款，PSL餘額的增加可能代表著政策性銀行對於房地產建設的資金支持正在加速投放。

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撰文：林衛

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