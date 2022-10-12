【烏克蘭戰爭】拜登稱普京嚴重誤判 誤以為受烏人歡迎

俄羅斯入侵烏克蘭已接近8個月，戰事依然膠著。美國總統拜登接受訪問表示，相信普京嚴重誤判俄羅斯入侵烏克蘭的能力。拜登表示，他認為普京是一個理性的人，卻誤以為將在烏克蘭受到歡迎。拜登亦指若普京下令使用核武，是極度不負責任的行為，但拒絕透露美國回應計劃詳情。

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拜登（Joe Biden）周二（11日）接受美國有線電視新聞網絡（CNN）採訪表示，相信普京是一個理性之人，但指其目標荒謬。拜登表示，普京在演講中提及要團結所有說俄語人士，令事情變得不合理。

拜登表示，普京明顯低估烏克蘭人反抗程度。拜登表示，普京以為自己將在當地受到歡迎，但自己認為他完全誤判形勢。

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俄羅斯近期一再威脅或使用核武，拜登則認為普京不會使用。拜登表示，普京身為世界上最大核國家之一的領袖，在烏克蘭使用核武是不負責任。拜登同時警告，普京不斷威脅或出現誤判，破壞全球穩定，甚至可能以世界末日告終。惟拜登拒絕透露，若普京一旦使用核武，美國將會作出如何反應，僅指國防部已制定應急措施。

拜登亦被問及會否在下個月於印尼舉行的20國集團（G20）峰會上，和普京會面。拜登回應指，這將取決於普京希望討論內容。若對方希望討論目前在俄羅斯被監禁的美國女籃球星格林納（Brittney Griner），他會願意交談。拜登指普京行為殘忍及犯下戰爭罪，目前看不到會面理由。

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責任編輯：李俊儀