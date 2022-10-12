  • 27°C
香港時間 : 20221012日 (週三) 12:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【烏克蘭戰爭】拜登稱普京嚴重誤判 誤以為受烏人歡迎

環球社會熱點 11:44 2022/10/12

分享：

分享：

俄羅斯入侵烏克蘭已接近8個月，戰事依然膠著。美國總統拜登接受訪問表示，相信普京嚴重誤判俄羅斯入侵烏克蘭的能力。拜登表示，他認為普京是一個理性的人，卻誤以為將在烏克蘭受到歡迎。拜登亦指若普京下令使用核武，是極度不負責任的行為，但拒絕透露美國回應計劃詳情。

烏克蘭扎波羅熱徹夜被炸 俄繼續狂轟烏多市 【下一頁】

拜登（Joe Biden）周二（11日）接受美國有線電視新聞網絡（CNN）採訪表示，相信普京是一個理性之人，但指其目標荒謬。拜登表示，普京在演講中提及要團結所有說俄語人士，令事情變得不合理。

拜登表示，普京明顯低估烏克蘭人反抗程度。拜登表示，普京以為自己將在當地受到歡迎，但自己認為他完全誤判形勢。

烏暫停向歐盟出口電力 澤連斯基表明對俄不退縮 【下一頁】

俄羅斯近期一再威脅或使用核武，拜登則認為普京不會使用。拜登表示，普京身為世界上最大核國家之一的領袖，在烏克蘭使用核武是不負責任。拜登同時警告，普京不斷威脅或出現誤判，破壞全球穩定，甚至可能以世界末日告終。惟拜登拒絕透露，若普京一旦使用核武，美國將會作出如何反應，僅指國防部已制定應急措施。

拜登亦被問及會否在下個月於印尼舉行的20國集團（G20）峰會上，和普京會面。拜登回應指，這將取決於普京希望討論內容。若對方希望討論目前在俄羅斯被監禁的美國女籃球星格林納（Brittney Griner），他會願意交談。拜登指普京行為殘忍及犯下戰爭罪，目前看不到會面理由。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【烏克蘭戰爭】扎波羅熱徹夜被炸 俄繼續狂轟烏多市
2022/10/11
【烏克蘭戰爭】扎波羅熱徹夜被炸 俄繼續狂轟烏多市
【烏克蘭戰爭】烏暫停向歐盟出口電力 澤連斯基表明對俄不退縮
2022/10/11
【烏克蘭戰爭】烏暫停向歐盟出口電力 澤連斯基表明對俄不退縮
【烏克蘭戰爭】基輔連番被炸 拍片少女險成導彈亡魂
2022/10/11
【烏克蘭戰爭】基輔連番被炸 拍片少女險成導彈亡魂
【烏克蘭戰爭】基輔再遭空襲致10人死亡 普京指是嚴厲回應恐襲（第五版）
2022/10/10
【烏克蘭戰爭】基輔再遭空襲致10人死亡 普京指是嚴厲回應恐襲（第五版）
【烏克蘭戰爭】普京批克里米亞大橋爆炸為恐襲 召開安全會議
2022/10/10
【烏克蘭戰爭】普京批克里米亞大橋爆炸為恐襲 召開安全會議

你可能感興趣

【烏克蘭戰爭】扎波羅熱徹夜被炸 俄繼續狂轟烏多市
18:25 2022/10/11
【烏克蘭戰爭】扎波羅熱徹夜被炸 俄繼續狂轟烏多市
【烏克蘭戰爭】烏暫停向歐盟出口電力 澤連斯基表明對俄不退縮
16:19 2022/10/11
【烏克蘭戰爭】烏暫停向歐盟出口電力 澤連斯基表明對俄不退縮
【烏克蘭戰爭】基輔連番被炸 拍片少女險成導彈亡魂
08:05 2022/10/11
【烏克蘭戰爭】基輔連番被炸 拍片少女險成導彈亡魂
地緣政治 軍事 外交 拜登 普京 戰爭 核武 烏克蘭 俄羅斯 美國

上一篇文章

【烏克蘭戰爭】北約如期下周核威懾演習 稱普京實際已失敗

下一篇文章

【英國王室】威廉分享生命突遭巨變經歷 被指與兩事有關
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（10月12日 時間12:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（10月12日 時間12:00）
【烏克蘭戰爭】拜登斥普京誤判侵烏能力 頓涅茨克挖出78具遺骸（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】拜登斥普京誤判侵烏能力 頓涅茨克挖出78具遺骸（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】烏暫停向歐盟出口電力 澤連斯基表明對俄不退縮
【烏克蘭戰爭】烏暫停向歐盟出口電力 澤連斯基表明對俄不退縮
【烏克蘭戰爭】扎波羅熱徹夜被炸 俄繼續狂轟烏多市
【烏克蘭戰爭】扎波羅熱徹夜被炸 俄繼續狂轟烏多市
【新加坡疫情】重覆感染率達15% 恐釀新一波疫情
【新加坡疫情】重覆感染率達15% 恐釀新一波疫情
哈里透露仔女加州生活近況 原來家庭另有新成員
哈里透露仔女加州生活近況 原來家庭另有新成員
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款