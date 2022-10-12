《小龍馬‧遊香港》到訪博愛江夏圍村 以藝術落區 Give Touch, Share Love

▲ 元朗民政事務專員胡天祐先生, JP、小龍馬慈善基金主席馬興文先生、小龍馬慈善基金副主席羅志豪先生、博愛醫院董事局壬寅年主席林群女士，以及聯同其餘董事局成員於百忙中抽空出席小龍馬遊香港@博愛江夏圍村。

早前大量有趣的“小龍馬”雕塑出沒香港大館、海洋公園、文武廟、林村許願樹、東岸公園等地，原來是「小龍馬慈善基金」與多個慈善基金的展覽產物。著名藝術家馬興文早前與企業家莊家豐先生和企業家羅志豪先生創立「小龍馬慈善基金」，基金會連同香港賽馬會、民政事務處、東華三院、保良局、樂善堂 和博愛醫院等大型慈善機構，舉行《小龍馬‧遊香港》巡迴展覽。近日更加入企業家盛凱先生任基金會副主席, 以多元化藝術活動推動青少年與兒童文化藝術發展與正能量。

「小龍馬慈善基金」以藝術家馬興文設計的DC小龍馬為基金會大使 。“DC小龍馬”不只是展覽! 基金會透過不同的藝術活動，以及化身為守護天使的DC小龍馬，為需要不同適切關注和關懷的的兒童如自閉症、患身體殘疾、癌症和精神病兒童及青少年註入正能量，發揮龍馬精神，天人合一，令推動准社會共融， 將笑容與快樂帶給這班未來的主人翁。小龍馬希望所有人歡迎這一股『正能量』，並將這份愛與正能量傳遞下去，為了藝術，為了下一代，為了孩子們，為了未來。 ‘Give Touch, Share Love’是基金會永恆的使命。



小龍馬慈善基金主席馬興文先生表示：「藝術落到社區需要一個過程，教育需要時間，我們做這麼多總會讓一些人驚訝。隨著我們活動的進行，更多人自然而然會了解到我們。我們希望活動能像漩渦一般，不斷吸引更多人參與，將更多的愛與正能量傳遞下去。」



小龍馬遊香港 @ 博愛江夏圍村

▲ 《小龍馬‧遊香港》到訪博愛江夏圍村合照

為紀念香港特別行政區成立25周年， 小龍馬遊香港於2022年10月11日(星期二), 走到 博愛江夏圍村 。大會邀請了50名以上的小朋友一同參與立體小龍馬彩繪，以藝術連繫社區，推動共融互愛精神。此外，活動更得到元朗民政事務專員胡天祐先生, JP、小龍馬慈善基金主席馬興文先生、小龍馬慈善基金副主席羅志豪先生、博愛醫院董事局壬寅年主席林群女士，以及聯同其餘董事局成員於百忙中抽空出席是次別具意義的活動。小龍馬慈善基金副主席羅志豪先生表示：「很高興可以與不同慈善機構及不同背景的小朋友一同實踐社區共融。」

「博愛江夏圍村」是博愛醫院的首個過渡性房屋，合共為基層家庭提供1998個臨時單位。是次活動攜手為此社區注入更多活力，讓居民體驗多元化活動，融入元朗社區，實現和諧共融。

▲ 小龍馬慈善基金主席馬興文先生與小朋友唱談立體小龍馬彩繪設計構思

▲ 小龍馬慈善基金副主席羅志豪先生與小朋友一同參與立體小龍馬彩繪

▲ 小龍馬慈善基金DIRECTOR周家蔚小姐及小龍馬慈善基金活動大使馮皓揚(香港電影金像獎「最佳男配角」)

▲ 小龍馬遊香港@博愛江夏圍村, 邀請了50名以上的小朋友一同參與立體小龍馬彩繪

“DC小龍馬” 的最新足跡

基金會在今年更進一步推動青少年與兒童文化藝術發展 ，繼續創新並將為他們地帶來兩部流動藝術雙層巴士，真正將藝術與小龍馬『正能量』帶入社區，實踐共融。此外，小龍馬更將走到香港海洋公園水上樂園，設立全新近五千呎的「小龍馬藝術館」。

藝術館將展出基金會早前舉辦的藝術活動中孩子們所繪畫的小龍馬，以及基金會藝術家馬興文較早前以不同主題創作的小龍馬和相關作品。展館包括多個藝術體驗與培訓的主題區，旨在為受惠的兒童及青少年提供全方位視覺與文化藝術學習和交流的機會，並將小龍馬的正能量傳揚到更多受眾。

關於「小龍馬慈善基金」（DC Charity Foundation）

「小龍馬慈善基金」於2022年成立, 宗旨為 Give Touch Share Love。Drago Cavallo ( 簡稱DC 小龍馬) 象徵著自強不息的進取精神，也是龍馬精神 。機構旨在透過藝術活動，以及化身為守護天使的小龍馬，為需要不同適切關注和關懷的的兒童如自閉症、患身體殘疾、癌症和精神病兒童及青少年注入正能量，將笑容與快樂帶給這班未來的主人翁。

(特約)