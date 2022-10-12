【AR試衫】Snapchat推新AR濾鏡　可試穿及購買萬聖節服裝

▲ 用戶只需拍攝一張全身照片，Snapchat就會利用視覺技術，將服裝圖像疊加到照片人物的身體上。（Snapchat）

來到10月，不少朋友都開始置購特色服裝，為參加萬聖節派對做準備。Snapchat應用程式上的「AR Lens」功能，近日就加入了全新的AR濾鏡，讓用家以AR的虛擬形式，試穿不同電影和節目角色的服裝，包括《魷魚遊戲》（Squid Game）、《哈利波特》（Harry Potter）和《變形金剛》（Transformers）等。

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用戶現時可在Snapchat應用程式上，開啟「AR Lens」功能的「Lens Explorer」選項，並搜索特定的節目或電影名稱，然後選購不同主題的萬聖節服裝。

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用戶只需拍攝一張全身照片，Snapchat就會利用視覺技術，將服裝圖像疊加到照片人物的身體上，該合成照片更可傳送分享給朋友。

購物成大眾使用AR主因

Snap表示，早前與市場研究咨詢公司Ipsos進行一項研究，發現購物已成為大眾使用AR技術的首要原因。現時愈來愈多零售商和企業已經開始提供AR工具，讓顧客試穿他們銷售的商品。

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責任編輯：陳卓賢