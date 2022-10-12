  • 26°C
香港時間 : 20221012日 (週三) 11:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【AR試衫】Snapchat推新AR濾鏡　可試穿及購買萬聖節服裝

科技 10:46 2022/10/12

分享：

分享：

用戶只需拍攝一張全身照片，Snapchat就會利用視覺技術，將服裝圖像疊加到照片人物的身體上。（Snapchat）

來到10月，不少朋友都開始置購特色服裝，為參加萬聖節派對做準備。Snapchat應用程式上的「AR Lens」功能，近日就加入了全新的AR濾鏡，讓用家以AR的虛擬形式，試穿不同電影和節目角色的服裝，包括《魷魚遊戲》（Squid Game）、《哈利波特》（Harry Potter）和《變形金剛》（Transformers）等。

【Snapchat新功能】Snapchat推出雙攝功能　同時記錄前後鏡頭影像

用戶現時可在Snapchat應用程式上，開啟「AR Lens」功能的「Lens Explorer」選項，並搜索特定的節目或電影名稱，然後選購不同主題的萬聖節服裝。

【即時通訊】Snapchat網頁版免費向所有用戶開放

用戶只需拍攝一張全身照片，Snapchat就會利用視覺技術，將服裝圖像疊加到照片人物的身體上，該合成照片更可傳送分享給朋友。

購物成大眾使用AR主因

Snap表示，早前與市場研究咨詢公司Ipsos進行一項研究，發現購物已成為大眾使用AR技術的首要原因。現時愈來愈多零售商和企業已經開始提供AR工具，讓顧客試穿他們銷售的商品。

iPhone 14系列（除iPhone 14 Plus）已經正式開售！心思思想換電話，但又猶疑不決的讀者們，不妨看看本報早前的iPhone 14 Pro Max實測片段，讓大家作個參考：

責任編輯：陳卓賢

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【Snap危機】Snap擬裁減20%員工　兼遭Netflix挖走兩名管理層
2022/08/31
【Snap危機】Snap擬裁減20%員工　兼遭Netflix挖走兩名管理層
【Snap】Snapchat Plus收費方案曝光　Snap：正進行早期測試
2022/06/17
【Snap】Snapchat Plus收費方案曝光　Snap：正進行早期測試
【Snap航拍機】推出僅4個月　Snap取消航拍機Pixy開發計劃
2022/08/19
【Snap航拍機】推出僅4個月　Snap取消航拍機Pixy開發計劃
【私隱監控】研究：iOS版TikTok應用程式　可監控所有屏幕點擊行為
2022/08/24
【私隱監控】研究：iOS版TikTok應用程式　可監控所有屏幕點擊行為

你可能感興趣

【Snap危機】Snap擬裁減20%員工　兼遭Netflix挖走兩名管理層
11:00 2022/08/31
【Snap危機】Snap擬裁減20%員工　兼遭Netflix挖走兩名管理層
【Snap】Snapchat Plus收費方案曝光　Snap：正進行早期測試
16:07 2022/06/17
【Snap】Snapchat Plus收費方案曝光　Snap：正進行早期測試
【Snap航拍機】推出僅4個月　Snap取消航拍機Pixy開發計劃
15:30 2022/08/19
【Snap航拍機】推出僅4個月　Snap取消航拍機Pixy開發計劃
Snapchat 電影 科技產品 時裝服飾 網上購物 人工智能 手機Apps 社交平台 魷魚遊戲 零售

下一篇文章

【Meta元宇宙】Meta推新VR頭盔裝置　夥微軟推元宇宙
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【電動車】德研電動賽車刷新健力士紀錄　零百加速1.461秒
【電動車】德研電動賽車刷新健力士紀錄　零百加速1.461秒
【日本旅行】日本旅行入境有指定App 　一文看清登記教學、接受哪些檢測方法（附連結）
【日本旅行】日本旅行入境有指定App 　一文看清登記教學、接受哪些檢測方法（附連結）
【金融科技】Mastercard推「抗量子」非接觸式信用卡　防範黑客藉量子電腦攻擊
【金融科技】Mastercard推「抗量子」非接觸式信用卡　防範黑客藉量子電腦攻擊
【Google Cloud 2022】Google Cloud推企業級AI翻譯中心　涵蓋逾135種語言
【Google Cloud 2022】Google Cloud推企業級AI翻譯中心　涵蓋逾135種語言
【暗網免費公開】暗網洩露120萬張信用卡資料　逾半數為AE美國運通用戶
【暗網免費公開】暗網洩露120萬張信用卡資料　逾半數為AE美國運通用戶
【Sony Store減價】Sony新一代中階機Xperia 10 IV　My Sony會員入手平800元
【Sony Store減價】Sony新一代中階機Xperia 10 IV　My Sony會員入手平800元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款