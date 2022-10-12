▲ 【日圓走勢】日圓跌穿日本政府9月干預匯市時水平 兌美元低見146.3、每百日圓兌港元見5.362

日圓進一步走弱，跌穿日本政府於9月干預匯市時145.9的水平，再次刷新24年新低，市場關注日本當局會否再像上月般進行干預，以支撐日圓。日圓兌每美元曾見146.39，跌0.36%；每百日圓兌港元低見5.3625。

交易員將1998年美元兌日圓的高位147.66視為下一個關鍵月目標，但市場認為，日本並不一定會再次干預滙市，但會關注日圓下跌的速度。日本財務省於9月斥資2.84萬億日圓（約196億美元）干預匯市。

分析師認為，美元兌日圓會徘徊於146以上水平，市場想測試美元兌日圓向上空間有幾多的同時，又擔心日本當局會進行干預，這樣的膽小塊競賽（chicken race）將會持續。美國十年期國債已升至4厘以上，美元受避險情緒支持，加上日本首相岸田文雄支持日本央行的寬鬆政策，故美元兌日圓走高相當合理。

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編輯：陳韻妍