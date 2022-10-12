▲ 【美國經濟】耶倫：美國金融市場正常運作 美元強勢源於資金流至安全市場

環球股市大幅波動，美國財長耶倫（Janet Yellen）表示，美國金融市場繼續正常運作，財政部看不到在貨幣政策緊縮環境下，任何去槓桿的情況出現。

對於油組成員國決定減產，將會影響市場流動性，但問題不大，而美元強勢是基於美國與其他國家在收緊貨幣政策上並不同步，加上美元是不明朗環境下的避風險，相信資金會流至安全市場，這亦變相推升美元。

就業市場數據反映美國經濟基本面仍穩健

耶倫指，儘管環球經濟前景不明朗，能源價格上升，新冠病毒出現變種，俄烏戰爭持續，美國經濟表現仍不錯，但經過強勁反彈後，預期經濟增長會有放緩跡象，惟就業市場數據反映經濟基本面仍穩健。

據最新數據顯示，美國9月份失業率跌至3.5%，為1969年以來最低水平，非農新增職位達26.3萬個，勝預期。不過，消費者同時預期未來一年通脹會達至5.4%，市場亦預期聯儲局會持續加息至通脹回落至2%的聯儲局目標水平。

耶倫指，現時通脹過高，壓抑通脹則是拜登政府的首要任務之一，但總有方法在遏通脹同時，可維持一個健康的就業市場，而企業的負債水平亦大致可控。

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編輯：陳韻妍