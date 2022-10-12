【港股市況】阿里巴巴ADR較港低2%　恒指黑期跌約25點、道指期貨升48點（不斷更新）

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【ET開市直擊】科技股捱沽到幾時 恒指跌幾多才有支持？（歡迎觀眾問股）
港股昨日失守17000點，今早若跟足ADR走勢，恒生指數料再低開166點，恒指料開報16666點。滙豐 （00005） ADR折合報39.41元，較港收市價低0.29元或0.7%。騰訊 （00700） ADR折合報251.6元，較港收市價低3元或1.2%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報73.96元，較港收市價低2.04元或2.7%。
【09：13】期指低開113點，報16736點。
【08：54】CHINANEWENERGY （01156） 今早復牌。
【08：48】恒指黑期跌約25點，報16752點；道指期貨升48點，報29314點。
【08：30】【資產管理】環球加息恐窒礙資行業未來10年增長 Broadridge：中國仍為區內增長最快市場
【07：45】【港元滙價】金管局今晨承接10億港元沽盤 銀行體系結餘將跌至1183億（不斷更新）
【07：45】港股ADR收報16666點，跌166點或1%。滙豐 （00005） ADR折合報39.41元，較港收市價低0.29元或0.7%。騰訊 （00700） ADR折合報251.6元，較港收市價低3元或1.2%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報73.96元，較港收市價低2.04元或2.7%。
【07：30】美債息高企，10年期債息一度突破4厘水平，納指率先跌穿2年低位後續受壓；道指低開後不久轉升，中段升勢曾擴至超過400點，尾市升幅幾全蒸發。道指收市升幅收窄至36點，報29239點；標指跌23點，報3588點；納指跌115點或1.1%，報10426點。
責任編輯︰梁浩碩