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【港股市況】阿里巴巴ADR較港低2%　恒指黑期跌約25點、道指期貨升48點（不斷更新）

股市 09:14 2022/10/12

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港股市況不斷更新

港股昨日失守17000點，今早若跟足ADR走勢，恒生指數料再低開166點，恒指料開報16666點。滙豐 （00005） ADR折合報39.41元，較港收市價低0.29元或0.7%。騰訊 （00700） ADR折合報251.6元，較港收市價低3元或1.2%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報73.96元，較港收市價低2.04元或2.7%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：13】期指低開113點，報16736點。

【08：54】CHINANEWENERGY （01156） 今早復牌。

【08：48】恒指黑期跌約25點，報16752點；道指期貨升48點，報29314點。

【08：30】【資產管理】環球加息恐窒礙資行業未來10年增長　Broadridge：中國仍為區內增長最快市場

【07：45】【港元滙價】金管局今晨承接10億港元沽盤　銀行體系結餘將跌至1183億（不斷更新）

【07：45】港股ADR收報16666點，跌166點或1%。滙豐 （00005） ADR折合報39.41元，較港收市價低0.29元或0.7%。騰訊 （00700） ADR折合報251.6元，較港收市價低3元或1.2%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報73.96元，較港收市價低2.04元或2.7%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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    +4

【07：30】美債息高企，10年期債息一度突破4厘水平，納指率先跌穿2年低位後續受壓；道指低開後不久轉升，中段升勢曾擴至超過400點，尾市升幅幾全蒸發。道指收市升幅收窄至36點，報29239點；標指跌23點，報3588點；納指跌115點或1.1%，報10426點。

即睇美股收市︰

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    +7
    +6

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

【石Sir一周前瞻及異動股】中國石油化工股份、中國海外發展、李寧

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股

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