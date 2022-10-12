【港股市況】滙豐、阿里巴巴跌逾2%　車股逆市場、比亞迪升逾3%　恒指反覆再跌131點（不斷更新）

港股反覆再跌百點，一度跌穿16500點關口。阿里巴巴 （09988） 、滙豐 （00005） 跌逾2%、車股逆市升，比亞迪 （01211） 升逾3%，理想汽車 （02015） 升逾6%，小鵬汽車 （09868） 升4%，恒生指數低開74點，開市後走勢向下，午後曾跌近400點低見16438點，其後A股帶動一度拗腰倒升約200點，高見17040點，惟升勢僅曇花一現，最終反覆再跌131點，恒指收報16701點，成交1128億元。科指跌0.3%，報3269點。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【16：10】阿里巴巴 （09988） 、滙豐 （00005） 跌逾2%、車股逆市升，比亞迪 （01211） 升逾3%，理想汽車 （02015） 升逾6%，小鵬汽車 （09868） 升4%，港股反覆再跌131點，恒指收報16701點，成交1128億元。科指跌0.3%，報3269點。

【16：00】恒指U盤前跌139點，報16692點。

【15：31】港股尾市跌100點，報16731點；科指跌0.2%，報3271點。

【15：30】滙豐 （00005） 跌逾2%，破底低見38.5元；渣打 （02888） 升逾3%，低見46.6元。

【15：03】恒指午後曾倒升最多208點，惟反彈力度不足，最新升幅全消，再次轉跌約5點。

【14：56】大市升勢回順，最新升約95點，報16928點。科指升1.8%，報3337點。

【14：50】港股拉升，大市升近200點，重上17000點關口，高見17040點。

【14：47】恒指最新升約100點，報16940點，升107點；科指升1.9%，報3342點。美團 （03690） 升逾3%；騰訊 （00700） 升逾2%；阿里巴巴 （09988） 升0.7%。

【14：41】車股造好，其中比亞迪 （01211） 升逾4%；理想汽車 （02015） 升逾8%；小鵬汽車 （09868） 升半成。

【14：37】騰訊 （00700） 、美團 （03690） 最新升1%，阿里巴巴 （09988） 跌0.6%。

【14：35】恒指轉升。

【14：34】大市最新跌50點，報16791點，科指轉升0.1%，報3281點。

【14：33】ATM中，騰訊 （00700） 率先轉升0.2%。

【14：22】港交所 （00388） 轉升0.5%；中移動 （00941） 升0.4%；友邦 （01299） 升逾1%。

【14：17】恒指跌幅進一步收窄至約100點，報16732點；科指跌0.5%，報3260點。

【13：59】友邦 （01299） 、平保 （02318） 分別升逾1%。

【13：58】理想 （02015） 逆市升半成，高見80元。

【13：58】阿里巴巴 （09988） 跌幅收窄至逾2%；美團 （03690） 跌逾1%；騰訊 （00700） 跌0.9%。

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【13：56】A股午後轉升，帶動港股跌幅收窄至200點內，報16648點，跌183點，午後曾低見16438點，低位反彈200點；科指跌1.5%，報3228點。

【13：09】中芯 （00981） 午後跌逾5%，低見14.9元。

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【13：03】廣南 （01203） 發盈喜，午後升3%，高見0.61元。

【13：00】恒指午後初段跌約320點，報16511點；科指跌3.2%，報3174點。

【12：38】廣南 （01203） 發盈喜，預期截至9月底止9個月的股東應佔未經審核綜合溢利按年增約1.3倍。

【12：06】【金融中心】俄羅斯企業據報研將業務遷來港 金管局：銀行沒有義務遵守外國政府實施的單方面制裁

【12：00】【內房危機】旭輝遭惠譽連降7級至「CC」 反映流動性風險上升

【12：00】恒生指數半日跌336點，報16495點，再創11年低，成交468.5億。科指跌3.3%，報3170點。ATM跌2%至4%。友邦 （01299） 逆市向好升0.7%。內房股同樣逆市靠穩，平保 （02318） 升0.7%；國壽 （02628） 升0.1%。

【11：44】恒指中午收市前跌約344點，報16487點；科指跌3.4%，報3166點。

【11：40】半新股艾美疫苗 （06660） 回吐4成，低見21.45元，成交2082萬元。

【11：30】內地股市向下，上證半日跌1.2%；深證跌1.4%；創業板指跌0.9%。

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【11：25】銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 、永利 （01128） 分別跌逾5%；美高梅 （02282） 跌近2%；澳博 （00880） 跌逾6%；新濠 （00200） 亦跌逾5%。

【11：12】阿里巴巴 （09988） 最新跌4%；騰訊 （00700） 跌2%；美團 （03690） 、小米 （01810） 跌逾3%；京東 （09618） 跌0.6%，已是ATMX中表現最好。

【11：05】招行 （03968） 跌勢未止，股價再跌5%，破底低31.3元。

【10：43】官媒連續三天刊文強調，堅持動態清零可持續且須堅持，旅遊相關股攜程 （09961） 最新挫一成，同程旅行 （00780） 跌7%。濠賭股方面，銀娛 （00027） 跌逾4%；金沙 （01928） 跌近6%。

【10：32】平保 （02318） 股價逆市靠穩，升0.3%，國壽 （02628） 破底低見9.68元後轉升0.2%，財險 （02328） 、太保 （02601） 升0.4%。

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【10：23】大市跌勢略為喘定，跌幅略收窄至近300點，報16540點，跌291點，今早曾跌最多384點，低見16447點；科指跌2.5%，報3195點。

【10：18】華虹半導體 （01347） 逆市升逾5%，ASM太平洋 （00522） 升逾1%，中芯 （00981） 跌逾2%。

【10：11】新能源汽車股個別發展，蔚來 （09866） 跌逾4%，破底低見98.45元；小鵬汽車 （09868） 跌逾1%，破底低見36.1元；理想汽車 （02015） 逆市升逾1%，高見78.1元。

【10：07】恒指跌幅擴至300點，試16500點關口，報16525點，跌307點；科指跌2.8%，報3186點。

【09：56】滙豐 （00005） 跌1%，破底低見39.2元；友邦 （01299） 跌0.4%；港交所 （00388） 跌逾1%；中移動 （00941） 逆市向好，股價升0.9%。

【09：53】大市跌幅擴大至約270點，報16562點，科指跌2.8%，報3185點。

【09：52】美團 （03690） 跌幅擴大至半成，低見143.7元，阿里巴巴 （09988） 跌逾3%，騰訊 （00700） 跌2%穿250元。

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【09：39】美團 （03690） 轉跌逾3%，阿里巴巴 （09988） 亦跌3%，騰訊 （00700） 跌逾1%破底低見250.4元，大市跌近200點。

【09：35】商湯 （00020） 再跌半成，股價低見1.26元創新低。

【09：33】CHINANEWENERGY （01156） 達成所有復牌指引，股份今早復牌後早段跌逾45%，低見0.18元。

【09：31】港股開市後跌逾百點，一度跌穿16700點，低見16687點，最新報16703點，跌129點。科指跌1.5%，報3227點

【09：27】協鑫新能源 （00451） 挫15%，開報0.051元破底。協鑫科技 （03800） 公布，根據協鑫新能源於9月30日已發行股份總數計算，緊隨實物分派完成及實物分派股份的零碎配額出售後，集團於協鑫新能源的持股將降至7.44%。

【09：24】中概股下跌，其中攜程 （09961） 跌逾5%、百勝中國 （09987） 跌近半成、嗶哩嗶哩 （09626） 跌4%、貝殼 （02423） 跌逾3%。

【09：22】阿里巴巴 （09988） 跌近2%，騰訊 （00700） 跌逾1%，美團 （03690） 靠穩反彈0.3%，恒指低開74點，開報16758點，再創11年低，科指跌0.9%，報3250點。

【09：13】期指低開113點，報16736點。

【08：54】CHINANEWENERGY （01156） 今早復牌。

【08：48】恒指黑期跌約25點，報16752點；道指期貨升48點，報29314點。

【08：30】【資產管理】環球加息恐窒礙資行業未來10年增長 Broadridge：中國仍為區內增長最快市場

【07：45】【港元滙價】金管局今晨承接10億港元沽盤 銀行體系結餘將跌至1183億（不斷更新）

【07：45】港股ADR收報16666點，跌166點或1%。滙豐 （00005） ADR折合報39.41元，較港收市價低0.29元或0.7%。騰訊 （00700） ADR折合報251.6元，較港收市價低3元或1.2%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報73.96元，較港收市價低2.04元或2.7%。

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【07：30】美債息高企，10年期債息一度突破4厘水平，納指率先跌穿2年低位後續受壓；道指低開後不久轉升，中段升勢曾擴至超過400點，尾市升幅幾全蒸發。道指收市升幅收窄至36點，報29239點；標指跌23點，報3588點；納指跌115點或1.1%，報10426點。

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【石Sir一周前瞻及異動股】中國石油化工股份、中國海外發展、李寧

責任編輯︰梁浩碩