【Meta元宇宙】Meta推新VR頭盔裝置　夥微軟推元宇宙

▲ Meta新推出高端市場的VR裝置Meta Quest Pro，特別強調工作協作功能。（Meta官網圖片）

Facebook公司改名為Meta，以示該企全力發展元宇宙技術已經一年。元宇宙在過去一年的知名度大幅提升，在剛舉行的Meta Connect大會，Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）便重申，元宇宙技術急速起飛，開發者與品牌企業對虛擬實境（VR）的興趣提升。不過，有分析師就認為市場仍有待發展，懷疑Meta推進步伐太急。

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Meta在會上主要展示該企在元宇宙上包括裝置、應用、開發者環境等方面的最新情況，其中最受關注的是新推出的VR頭盔裝置Meta Quest Pro。該裝置設計與前年推出的Quest 2有明顯分別，特別針對配戴舒適度作改善，配置高通Snapdragon XR2+處理器，重量為722克，電池續航力為1至兩小時。配備多個鏡頭捕捉外界環境，配合混合實境功能。裝置即日起接受預定，本月底開始發貨，定價為1500美元。

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在會上，朱克伯格等就多番強調，元宇宙的重點發展方向之一是工作協作，而配合Meta Quest Pro特別可以讓創意工作者更妥善地透過VR協作。設計軟件大企包括Autodesk與Adobe，都分別會於明年推出兼容Quest Pro的VR專用App，設計者戴上頭盔進行專業3D設計。另外，透過與微軟與Zoom的合作，未來這些視像會議的功能將會與Meta的元宇宙世界兼容，例如可以使用Meta的化身，透過微軟的Teams進行會議。微軟的行政總裁Satya Nadella亦在會上現身，宣佈兩企在元宇宙上的夥伴合作，並且Microsoft 365，Windows 365與Xbox Cloud Gaming的VR版本等都會在Quest登場。

遊戲方面，Meta在會上指出，最成功的VR遊戲在Quest平台獲取可觀收入，例如《Resident Evil 4》在推出首日可以獲得逾200萬美元收入，相信遊戲開發者能在愈趨成熟的平台得益。Meta預告包括《Iron Man》、《Among us》等遊戲的VR將會在11月登場。對應愈來愈受歡迎的運動遊戲，Meta將陸續推出動作追蹤輔助應用、運動數據API、以及共享運動數據功能，讓遊戲開發者與玩家更能享受在VR世界運動的樂趣。

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記者：周俊霖

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