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【儲局官員】梅斯特：沒有必要調整縮表計畫　預計加息力度將略高於儲局預測中值

宏觀解讀 08:31 2022/10/12

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【儲局官員】梅斯特：沒有必要調整縮表計畫　預計加息力度將略高於儲局預測中值

克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特（Loretta Mester）表示，雖然金融市場持續動盪，但美國聯儲局仍應堅持縮減龐大資產負債表的計畫，沒有必要調整。她表示，持續高通脹顯示儲局進一步加息仍有必要，需要進一步收緊政策來平抑物價，市場波動水平可能將高於往常。

梅斯特預計，加息力度將略高於儲局官員的預測中值，因預計通脹將更持久。她表示，決策官員必須權衡緊縮過多與緊縮不足的風險，而目前更大的風險來自緊縮力度不足，這會讓高通脹持續，並在經濟中扎根。

她指，儲局承諾使用所有工具來降低通脹，居高不下且持續的通脹仍是經濟面臨的最大挑戰，預計未來幾年美國經濟增長乏力。

儲局官員的預測中值為基準利率年底升至4.4厘，明年底升至4.6厘，當前基準利率區間是3至3.25厘。

【石Sir一周前瞻及異動股】李寧、中石化、中國海外發展 

【儲局官員】梅斯特：看不到有足夠證據　令聯儲局可以開始減慢加息步伐

【儲局官員】聯儲局副主席布雷納德︰加息抗通脹同時要保持謹慎　小心緊縮政策的滯後效應

【儲局官員】埃文斯：預計明年初加息至略高於4.5厘　美國經濟仍有軟著陸機會

責任編輯︰梁浩碩

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貨幣政策 加息 縮表 美國聯儲局 美國 通脹

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