▲ 【儲局官員】梅斯特：沒有必要調整縮表計畫 預計加息力度將略高於儲局預測中值

克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特（Loretta Mester）表示，雖然金融市場持續動盪，但美國聯儲局仍應堅持縮減龐大資產負債表的計畫，沒有必要調整。她表示，持續高通脹顯示儲局進一步加息仍有必要，需要進一步收緊政策來平抑物價，市場波動水平可能將高於往常。

梅斯特預計，加息力度將略高於儲局官員的預測中值，因預計通脹將更持久。她表示，決策官員必須權衡緊縮過多與緊縮不足的風險，而目前更大的風險來自緊縮力度不足，這會讓高通脹持續，並在經濟中扎根。

她指，儲局承諾使用所有工具來降低通脹，居高不下且持續的通脹仍是經濟面臨的最大挑戰，預計未來幾年美國經濟增長乏力。

儲局官員的預測中值為基準利率年底升至4.4厘，明年底升至4.6厘，當前基準利率區間是3至3.25厘。

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責任編輯︰梁浩碩