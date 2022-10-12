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【烏克蘭戰爭】馬斯克否認曾與普京直接談論烏克蘭問題　承認18個月前談太空

Hot Talk 08:02 2022/10/12

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【烏克蘭戰爭】馬斯克否認與普京直接談論過烏克蘭問題

政治風險諮詢公司歐亞集團（Eurasia Group）總裁布雷默（Ian Bremmer）此前發表文章，指Tesla特斯拉（美︰TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）近期與普京交談，其後馬斯克曾發布一系列推文，呼籲烏克蘭尋求通過談判解決俄羅斯入侵問題，並永遠割讓克里米亞。馬斯克則否認曾和俄羅斯總統普京直接談論過烏克蘭的問題。

馬斯克於Twitter回應一名投資者的帖文，表示沒有與普京談過這場戰爭，稱只在18個月前與普京交談，而當時的話題是關於太空。

數小時後，布雷默作出回應，稱馬斯克告訴他曾與普京交談，又表示自己寫作不偏不倚，而馬斯克則回應指不要相信布雷默。

馬斯克10月3日發表數段帖文，就俄烏戰爭提出多個終結辦法，並在Twitter讓網民投票，但遭烏克蘭總統澤連斯基批評。

【TSLA】提出設台灣特別行政區解決台海局勢　Tesla馬斯克：寬鬆程度可超越香港

【TWTR】馬斯克開庭前兩周同意重啟440億美元收購Twitter　預告要創造新App「X」、成變奏版微信？（第二版）

責任編輯︰梁浩碩

【石Sir一周前瞻及異動股】李寧、中石化、中國海外發展 

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美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 馬斯克 烏克蘭 俄羅斯 普京

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