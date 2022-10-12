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【英鎊危機】英倫銀行促養老基金完成重整：計劃只餘3天　業界冀起碼多兩周

股市 06:48 2022/10/12

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【英鎊危機】英倫銀行促養老基金完成重整：計劃只餘3天　業界冀起碼多兩周

英倫銀行行長貝利（Andrew Bailey）向養老基金發最後通知，周五前完成重組倉位配置，當日央行將鐵定停止緊急買債計劃，該計劃在過去半個月拯救了脆弱的債市。

「央行已宣布周末將結束計劃，並認為基金倉位重組一定要完成。」貝利在IMF華盛頓年度會議上表示，「我對這些基金及管理基金的公司所說的是，你只剩下3天，你必須要完成這件事。」

不過，養老基金及終身儲蓄協會希望敦促英倫銀行將緊急買債計劃延長到10月31日，甚至可以更長久。

但貝利強調，緊急買債計劃只是央行暫時穩定金融措施的一部份，不是貨幣政策。

滙豐英國利率策略主管Daniela Russell表示，兩周是不夠的，還有更多工作要做，退休基金正在採取措施解決流動性問題，不過，隨着利率繼續上升，他們只能完成階段性目標。

Monex歐洲外滙分析師Simon Harvey表示，市場將再迫使央行長計劃，或者開一個新計劃直至11月中，央行的強硬立場將不利英鎊。

【英鎊危機】英倫銀行全日買逾13.6億英鎊國債　為買債計劃開展後單日最多　英鎊曾升穿1.11

【英鎊危機】英國失業率跌至48年最低、因國民離開勞動市場？　英倫銀行擴大買債範圍至指數掛鈎國債

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【英鎊危機】英倫銀行化解金融危機　稱及時干預國債　否則萬億養老基金隨時清零

記者：譚志偉

美股 宏觀分析 財政政策 貨幣政策 外滙 基金 儲蓄 國際貨幣基金組織 退休 養老基金

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