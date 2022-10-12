【恒大危機】穆迪以缺乏資料為由 撤銷恒大佳兆業評級

評級機構穆迪公布，撤銷兩隻內房股中國恒大（03333）及佳兆業集團（01638）的評級，因沒有足夠或不充分的信息來支持維持評級。穆迪已撤銷中國恒大集團的「Ca」企業家族評級和「C」優先無抵押評級、恒大地產集團的「Ca」企業家族評級、天基控股的「C」企業家族評級及景程的「C」優先無抵押評級。此外，穆迪撤銷佳兆業集團「Ca」企業家族評級和「C」高級無抵押評級。撤銷評級前，評級展望為「負面」。

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另外外電引述知情人士透露，恒大主席許家印家族擬出售英國倫敦海德公園附近豪宅，惟其銷售流程及開價等未被公開，以及未有進入正式出售程序。物業名稱為2-8A Rutland Gate，於2020年獲「重慶李嘉誠」之稱的內房中渝置地（01224）主席張松橋，以2.1億英鎊即逾18億元買入。但據外電報道，在持有該物業的公司Vision Perfect Global Limited 中，許家印之妻丁玉梅持有其75％或以上股份，代表該豪宅由許家印家族控制。

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