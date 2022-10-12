（附連結）卓越獎學金計劃即日起接受申請 毋須通過入息資產審查 每年資助額達30萬港元

教育局宣布，香港卓越獎學金計劃於周二（11日）起接受申請，至12月30日截止。有意於2023至24學年起入讀境外世界知名大學學士學位或研究院課程的合資格學生均可申請。

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獎學金得主無須通過入息資產審查便可獲發獎學金支付學費，上限為每年30萬元，並會獲政府和其他界別提供的一系列支援和導師服務，得獎者名額為每屆最多100個。另外，通過入息資產審查者每年最多可領取20萬元助學金，以支付生活和其他學習開支。

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教育局表示，計劃以香港最出類拔萃的學生為對象，擇優而取，以培養對社會有承擔且具備國家觀念、香港情懷和國際視野的年輕傑出人才，讓他們在接受世界一流水平教育後回港，提升本港長遠的人力資源和競爭力。



計劃的甄選準則包括申請人的學業成績和其他個人特質，如領導才能和潛質、對社會的貢獻和承擔等。獎學金得主必須修畢指定課程，並承諾畢業後回港工作最少兩年，或相當於獲獎學金資助的年期，以較長者為準。

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申請可經網上系統遞交，入圍者會獲邀參加明年4月開始舉行的面試。有意申請人士可【按此】



不過，值得留意的，是得獎者(包括奬學金名銜得獎者)必須修畢指定課程，並承諾畢業後回港工作最少兩年，或相當於獲獎學金資助的年期，兩者以較長者為準。然而，獎學金計劃秘書處可彈性處理個別申請，決定是否在特殊情況下適當地延期執行或豁免有關承諾回港工作的規定。



香港卓越獎學金計劃於2014年11月推出，2019學年起恆常化。獎學金計劃自推行以來，共有746名學生受惠。

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記者：陳詠妍