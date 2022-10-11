【環球經濟】IMF降明年全球GDP增長預測至2.7%　報告稱：最差的時刻尚未到、今年的問題明年會惡化

受俄烏戰爭、能源及食品價格高企、高通脹，以及利率大幅上調的問題影響下，國際貨幣基金組織（IMF）宣布，下調2023年全球經濟增長預測至2.7%，並警告上述的情況在明年將進一步惡化。

IMF周二發布的《世界經濟展望》中表示，明年全球GDP增長預測將由今年7月預計的2.9%，下調至2.7%。該組織亦預期，全球超過三分之一的經濟體將經歷至少連續兩季的負增長，而美國、中國及歐洲三大經濟體將繼續停滯不前。報告又指，經濟最差的時刻尚未到來，對許多人而言，2023年將會是一場經濟衰退。

報告列出了目前阻礙增長的三大事件，包括俄烏戰爭、生活成本高企危機，以及中國經濟放緩。該等事件共同創造出了一個使經濟、地緣政治及生態「動盪」的時期。該組織強調，現時全球經濟是「有史以來最脆弱」的，因國家在貨幣、財政，或金融政策方面的「校準錯誤」的風險急劇上升，金融市場亦呈現受壓的跡象。

相關文章：

【全球經濟】IMF及世銀警告：全球三分一經濟體將會今明兩年遇「技術性衰退」

【英鎊危機】拜登據報透過IMF向英國政府施壓 促卓慧思重新評估其減稅計劃

記者：張巧怡