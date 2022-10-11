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【人民幣滙價】離岸人民幣兌美元曾貶破7.2　人行：不會出現「單邊市」

宏觀解讀 21:57 2022/10/11

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【人民幣滙價】離岸人民幣兌美元曾貶破7.2　人行：不會出現「單邊市」

在美元指數強勢拉升影響下，人民幣兌美元連續兩個交易日大幅走低，在岸價今曾跌破7.19，離岸價曾跌破7.2。人民銀行官方微信公眾號晚上發貼文指，在市場化的滙率形成機制下，滙率的點位是測不準的，雙向波動是常態，不會出現「單邊市」。

貼文稱，從近年來走勢看，人民幣對美元雙邊滙率和美滙指數沒有一一對應關係，美元升值、人民幣更強的情形也曾經出現過。前兩次人民幣對美元滙率「破7」後，隨着市場形勢變化，滙率重新回歸7元下方，市場供求始終起著決定性作用，外滙市場有能力實現自主平衡。

貼文指，人行堅持以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動滙率制度，堅定不移深化滙率市場化改革，增強人民幣滙率彈性，更好發揮滙率調節宏觀經濟和國際收支自動穩定器作用。堅決抑制滙率大起大落，保持人民幣滙率在合理均衡水平上的基本穩定。

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編輯：胡學能

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