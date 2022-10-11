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【Coinbase】Google選用Coinbase明年起以加密貨幣進行雲端支付

股市 21:56 2022/10/11

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【Coinbase】Google選用Coinbase以加密貨幣進行雲端支付　盤前曾升8%

Alphabet（美：GOOGL）旗下Google周二宣布，將選用加密貨幣交易所Coinbase（美︰COIN），由2023年初開始讓一些客戶使用加密貨幣支付雲端服務費用，而Coinbase亦表示將利用Google的雲端設施。Coinbase盤前曾升8%，開市後升0.5%。

Coinbase業務發展副總裁Jim Migdal表示，公司的大部分收入來自零售交易，其將會把與數據相關的應用從市場領先的亞馬遜（美︰AMZN）網路服務雲端轉移至谷歌。

Google Cloud副總裁Amit Zavery表示，服務起初將接受Web3世界中少部分想用加密貨幣付款的客戶使用，但未來將允許更多客戶用客戶進行支付。他又表示，亦正在探索如何使用Coinbase Prime，該項服務可以安全地存儲組織的加密貨幣，並允許其執行交易。

雲端服務有助使Alphabet的業務更多元，以免業務集中在廣告收入。目前雲端服務佔總收入9%，較3年前高超過3%，其擴張速度超過Alphabet整體水平。與Coinbase合作的舉動或有可能吸引尖端公司加入Google。

Coinbase Commerce支持10種貨幣，包括比特幣（Bitcoin）、比特幣現金、狗狗幣（Dogecoin）、以太幣（Ethereum）及萊特幣（Litecoin）等。而比特幣、狗狗幣和以太幣的價格在過去一年均下跌了60%以上。

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記者：張巧怡

雲端 美股 虛擬貨幣 雲端 Google Alphabet

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