【中概股審計】新東方跌8.7%　遭美證交會按外國公司問責法識別

新東方教育科技 （09901） （美：EDU）發公告，指該家中國民辦教育服務供應商，於上月29日向美國證交會提交其截至今年5月31日止財政年度的20-F表格年度報告，並於該提交後於美國東部時間本月6日獲美國證交會暫定為委員會識別的發行人。新東方今日收報17.8港元，跌8.7%。

公告指，此乃美國證交會根據外國公司問責法及其據此頒佈的實施規則開始作出有關識別以來，該公司首次被識別。公司明白，該識別表明美國證交會確定該公司所聘用就截至今年5月31日止財政年度的財務報表出具審計意見的核數師，其工作底稿無法由美國公眾公司會計監督委員會（「PCAOB」）進行全面檢查或調查。

根據外國公司問責法，倘公司因PCAOB無法檢查核數師的工作底稿而連續3年被美國證交會識別，則美國證交會將禁止公司的股份或美國存託股份（「美國存託股」）在美國的國家證券交易所或場外交易市場進行買賣。

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編輯：胡學能