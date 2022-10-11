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【零售股】米蘭站350萬盡沽51%水療保健業務予創辦人姚君達等　收購市盈率2倍、KOL練美施等董事：條款公平合理

股市 20:04 2022/10/11

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【零售股】米蘭站350萬盡沽51%水療保健業務予創辦人姚君達等　收購市盈率2倍、KOL練美施等董事：條款公平合理

由KOL練美施擔任主席的米蘭站 （01150） 宣布，悉數出售手上水療保健品牌「THANN」的51%股權予創辦人姚君達及前高層蔡偉基，作價350萬元。

米蘭站料出售收益約166.9萬元，將用於一般營運資金或未來投資機遇。姚君達及蔡偉基將分別以現金分支付281.37萬元及68.63萬元。

收購市賬率2倍 惟「THANN」負債淨額約36萬元

水療保健業務「THANN」上半年收益為1932.6萬元，稅後溢利33.5萬元。去年收益為4121.2萬元，按年增92.8%；稅後溢利331.7萬元，前年則蝕11.1萬元。以2021年稅後溢利推算，今次收購市盈率約2倍。而「THANN」截至6月底負債淨額約36萬元。

米蘭站解釋，香港商業情緒低迷，而消費支出低迷對零售業造成負面影響，儘管港府目前正在放寬隔離及檢疫安排以及社交距離措施，惟相關業務運營仍面臨重大挑戰， 其財務表現難以恢復至正常水平。

米蘭站董事：買賣協議之條款屬公平合理

米蘭站稱，經考慮目標集團處於負債淨額狀況，財務貢獻潛力有限，董事認為出售事項為集團提供良機，以清償自2015年以來墊付予目標集團的股東貸款，並將提供即時現金流入以提升集團的流動資金狀況。

練美施在內米蘭站董事認為，買賣協議之條款屬公平合理。值得留意是，姚君達及蔡偉基均為米蘭站部分附屬公司董事，故屬關連人士。

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編輯：李哲毅

港股 練美施 姚君達 米蘭站（01150）

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