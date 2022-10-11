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【新股IPO】四環旗下軒竹生物向上交所科創板遞交上市申請　計劃集資24.7億元人民幣

股樓投資 19:24 2022/10/11

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四環醫藥（00460）旗下軒竹生物已向上交所科創板遞交上市申請，傳計劃集資約24.7億元人民幣，中金為保薦人。據了解，四環醫藥間接持有軒竹生物已發行股份總數約62.3892%。擬A股上市完成後，預期軒竹生物仍將為四環醫藥的附屬公司。

同場加映：【溫股知新】多重利淡夾擊 港股表現失色

軒竹生物涉及抗生素、心血管病、腫瘤及糖尿病等範疇，料資金將用作研發、生產及營運用途。集團去年全年尚未有收入，淨虧損擴大1.85倍至4.62億元人民幣。

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四環醫藥稱，軒竹生物正從Biotech向BioPharm轉型，多個產品正在逐步進入臨床II期及臨床III期，對專業研發人才團隊及持續研發投入的需求不斷增加。軒竹生物已於2020年8月、2021年12月，分別完成兩次單獨股權融資，融資共計15.60億元人民幣，投後估值近70億元人民幣。

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記者：張以正

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集資 四環醫藥（00460） IPO 港股

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