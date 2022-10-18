  • 18°C
香港時間 : 20221018日 (週二) 17:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內險股】太保首9月保費收入增7.6%　一文看清其他內險股收入

股市 17:16 2022/10/18

分享：

分享：

多間內險公司相繼公布9月份保費收入，本文列出各間上月數字以供讀者參考。

內險股陸續公佈9月份保費收入，詳情如下，貨幣單位為人民幣：

內險公司 9月份保費收入 首9月保費收入
億元人民幣 按年變幅 億元人民幣 按年變幅
平保 615.2 +3.3% 6042.7 +2.2%
人保 472.4 +10.8% 4997.0 +10.0%
太保 315.3 +12.2% 3224.7 +7.6%
眾安在線 23.3 +89.1% 178.8 +13.1%

太保  （02601）

1至9月期間累計保費收入約為3224.71億元，按年增7.6%，9月單月保費收入為315.29億元，按年少增約12.2%。太保子公司太平洋壽險首9個月累計保費收入為1897.38億元，按年增長4.4%；太平洋財險保險累計收入為1327.33億元，按年增長12.5%。

人保 （01339）

人保財險今年1至9月原保險保費收入3810.24億元，按年升10.2%；9月單月保費收入為407.77億元，按年升13.4%。人保壽險首9月原保險保費收入824.65億元，按年升5.8%；9月單月保費收入為41.82億元，按年跌16.2%。人保健康首9月原保險保費收入362.14億元，按年升18.2%；9月單月保費收入為22.83億元，按年升34%。

眾安在線  （06060）

1至9月期間累計保費收入約178.79億元，按年升13.1%。9月單月保費收入為22.33億元，按年升89.1%。

平保  （02318）

1至9月期間累計保費收入約為6042.69億元，按年增2.2%，9月單月保費收入為615.2億元，按年升3.3%。累計今年首9個月，平安產險收入2220.24億元，按年升11.4%；平安壽險收入3552.94億元，按年跌2.5%。

【石Sir一周前瞻及異動股】李寧、中石化、中國海外發展 

相關文章：

【內險股】內地銀保監下發徵求意見稿　鼓勵內地險企參與個人養老金制度

【內險股】新華保險擬以91億人幣悉售聯合管道公司股權　予國家管網集團

記者：宋佩恩

中國太保（02601） 人壽保險 港股 保險公司 中國人民保險集團（01339） 眾安在線（06060） 中國平安（02318） 保險產品

上一篇文章

【MPF】GUM：9月份強積金總資產跌穿1萬億元　資金轉入保證基金和強積金保守基金

下一篇文章

【內房危機】富瑞：中國人口結構預視樓市或陷日本泡沫風險　「日本較中國先行20年」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【英鎊危機】新財相侯俊偉推翻大部分稅改內容　卓慧思重申不下台、英鎊兌港元撲9算（不斷更新）
【英鎊危機】新財相侯俊偉推翻大部分稅改內容　卓慧思重申不下台、英鎊兌港元撲9算（不斷更新）
【施政報告2022】李家超據報將宣布發展三條鐵路和三條高速公路項目
【施政報告2022】李家超據報將宣布發展三條鐵路和三條高速公路項目
【港股市況】比亞迪升6%、華晨大升15%　ATM升近3%至4%、恒指全日升301點（不斷更新）
【港股市況】比亞迪升6%、華晨大升15%　ATM升近3%至4%、恒指全日升301點（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升384點、納指期貨升1.7%　高盛、NETFLIX等將公布業績（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升384點、納指期貨升1.7%　高盛、NETFLIX等將公布業績（不斷更新）
【颱風消息】天文台：8號風球機會較低　3號強風信號中午前維持
【颱風消息】天文台：8號風球機會較低　3號強風信號中午前維持
【港股夜期+ADR】恒指夜期升300點　阿里美股高3%（不斷更新）
【港股夜期+ADR】恒指夜期升300點　阿里美股高3%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款