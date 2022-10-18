【內險股】太保首9月保費收入增7.6%　一文看清其他內險股收入

上一篇文章
【MPF】GUM：9月份強積金總資產跌穿1萬億元 資金轉入保證基金和強積金保守基金
內險股陸續公佈9月份保費收入，詳情如下，貨幣單位為人民幣：
|內險公司
|9月份保費收入
|首9月保費收入
|億元人民幣
|按年變幅
|億元人民幣
|按年變幅
|平保
|615.2
|+3.3%
|6042.7
|+2.2%
|人保
|472.4
|+10.8%
|4997.0
|+10.0%
|太保
|315.3
|+12.2%
|3224.7
|+7.6%
|眾安在線
|23.3
|+89.1%
|178.8
|+13.1%
1至9月期間累計保費收入約為3224.71億元，按年增7.6%，9月單月保費收入為315.29億元，按年少增約12.2%。太保子公司太平洋壽險首9個月累計保費收入為1897.38億元，按年增長4.4%；太平洋財險保險累計收入為1327.33億元，按年增長12.5%。
人保財險今年1至9月原保險保費收入3810.24億元，按年升10.2%；9月單月保費收入為407.77億元，按年升13.4%。人保壽險首9月原保險保費收入824.65億元，按年升5.8%；9月單月保費收入為41.82億元，按年跌16.2%。人保健康首9月原保險保費收入362.14億元，按年升18.2%；9月單月保費收入為22.83億元，按年升34%。
1至9月期間累計保費收入約178.79億元，按年升13.1%。9月單月保費收入為22.33億元，按年升89.1%。
1至9月期間累計保費收入約為6042.69億元，按年增2.2%，9月單月保費收入為615.2億元，按年升3.3%。累計今年首9個月，平安產險收入2220.24億元，按年升11.4%；平安壽險收入3552.94億元，按年跌2.5%。
【石Sir一周前瞻及異動股】李寧、中石化、中國海外發展
相關文章：
【內險股】內地銀保監下發徵求意見稿 鼓勵內地險企參與個人養老金制度
【內險股】新華保險擬以91億人幣悉售聯合管道公司股權 予國家管網集團
記者：宋佩恩