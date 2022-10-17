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【內險股】人保首9月保費收入增一成　一文看清其他內險股收入

股市 23:35 2022/10/17

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多間內險公司相繼公布9月份保費收入，本文列出各間上月數字以供讀者參考。

內險股陸續公佈9月份保費收入，詳情如下，貨幣單位為人民幣：

內險公司 9月份保費收入 首9月保費收入
億元人民幣 按年變幅 億元人民幣 按年變幅
平保 615.2 +3.3% 6042.7 +2.2%
眾安在線 23.3 +89.1% 178.8 +13.1%
人保 472.42 +10.8% 4997.03 +10%

人保 （01339）

人保財險今年1至9月原保險保費收入3810.24億元，按年升10.2%；9月單月保費收入為407.77億元，按年升13.4%。人保壽險首9月原保險保費收入824.65億元，按年升5.8%；9月單月保費收入為41.82億元，按年跌16.2%。人保健康首9月原保險保費收入362.14億元，按年升18.2%；9月單月保費收入為22.83億元，按年升34%。

眾安在線  （06060）

1至9月期間累計保費收入約178.79億元，按年升13.1%。9月單月保費收入為22.33億元，按年升89.1%。

平保  （02318）

1至9月期間累計保費收入約為6042.69億元，按年增2.2%，9月單月保費收入為615.2億元，按年升3.3%。累計今年首9個月，平安產險收入2220.24億元，按年升11.4%；平安壽險收入3552.94億元，按年跌2.5%。

【石Sir一周前瞻及異動股】李寧、中石化、中國海外發展 

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記者：宋佩恩

中國人民保險集團（01339） 眾安在線（06060） 保險公司 人壽保險 港股 中國平安（02318） 保險產品

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