【內險股】中再首9個月保費收入增7%、太平增2%　一文看清其他內險股收入

▲ 多間內險公司相繼公布9月份保費收入，本文列出各間上月數字以供讀者參考。

內險股陸續公佈9月份保費收入，詳情如下，貨幣單位為人民幣：

內險公司 9月份保費收入 首9月保費收入 億元人民幣 按年變幅 億元人民幣 按年變幅 平保 615.2 +3.3% 6042.7 +2.2% 國壽 487.0 +0.1% 5541.0 -0.8% 人保 472.4 +10.8% 4997.0 +10.0% 財險 407.8 +13.4% 3810.2 +10.2% 太保 315.3 +12.2% 3224.7 +7.6% 中國太平 168.8 +4.1% 1520.5 +1.9% 中再保險 39.3 +16.2% 358.9 +7.2% 眾安在線 23.3 +89.1% 178.8 +13.1%

1至9月期間累計保費收入約為358.93億元，按年增7.17%，8月單月保費收入為39.26億元，按年增16.19%。

今年頭9個月，中國太平經由附屬公司太平人壽、太平財險、太平養老保險所獲得的原保險保費收入合計保費收入約為1520.53億元，按年增1.86%，9月單月保費收入為168.8億元，按年增4.08%。

當中太平人壽首9月累計錄1241.44億元，按年增0.9%；太平財險首9月累計錄219.46億元，按年增3.4%。

1至9月期間累計保費收入約為5541億元，按年增0.13%，9月單月保費收入為487億元，按年少0.8%。

1至9月期間累計保費收入約為3224.71億元，按年增7.6%，9月單月保費收入為315.29億元，按年少增約12.2%。太保子公司太平洋壽險首9個月累計保費收入為1897.38億元，按年增長4.4%；太平洋財險保險累計收入為1327.33億元，按年增長12.5%。

人保財險今年1至9月原保險保費收入3810.24億元，按年升10.2%；9月單月保費收入為407.77億元，按年升13.4%。

人保財險今年1至9月原保險保費收入3810.24億元，按年升10.2%；9月單月保費收入為407.77億元，按年升13.4%。人保壽險首9月原保險保費收入824.65億元，按年升5.8%；9月單月保費收入為41.82億元，按年跌16.2%。人保健康首9月原保險保費收入362.14億元，按年升18.2%；9月單月保費收入為22.83億元，按年升34%。

1至9月期間累計保費收入約178.79億元，按年升13.1%。9月單月保費收入為22.33億元，按年升89.1%。

1至9月期間累計保費收入約為6042.69億元，按年增2.2%，9月單月保費收入為615.2億元，按年升3.3%。累計今年首9個月，平安產險收入2220.24億元，按年升11.4%；平安壽險收入3552.94億元，按年跌2.5%。

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記者：宋佩恩