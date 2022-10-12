【資產管理】環球加息恐窒礙資行業未來10年增長　Broadridge：中國仍為區內增長最快市場

▲ 【資產管理】環球加息恐窒礙資管行業未來10年增長 Broadridge：中國料仍是亞太區內增長最快市場

研究指在環球加息環境下，資產管理行業未來10年有機增長料放緩，在全球不足100間最大資管公司分佔近年約3分2新增淨資金流入的局面下，情況料更見嚴峻。據從事企業服務與金融科技的Broadridge預測，以淨資產流入計，環球資管行業有機年均複合增長率（CGAR）將由2011至2021年的3.9%，放緩至2021至2031年的1.7%。然而，中國仍是資管行業機會所在，未來5年預計會是亞太區內公募基金（互惠基金）增長最快市場。

Broadridge全球資產管理諮詢亞太區主管吳詩雲接受本報訪問時解釋，過去10年量寬下大量資金進入市場，央行現在將流動性收緊令情況逆轉。僅僅是央行傳達加息信息已足以影響市場情緒，令投資者傾向囤積更多現金。同時，市場不確定性與通脹壓力，也成為妨礙資金流入資管行業的負面因素。

吳詩雲續指，整體亞太區資管行業今年首8個月資金淨流入量因受大環境影響而按年減半，惟中國與日本的吸資趨勢相對較正面，主因是兩國購買力仍強。單論中國資管市場，由公募基金、私募基金與理財產品3大類別分佔天下，而Broadridge對中國公募基金截至2027年止未來5年的增長預測仍有12.2%。

資管公司需利用數據制定市場策略

不過，中國投資者資管需求明顯有變，吳詩雲發現兩三年前主要吸資基金類別是股票基金與多元資產基金，現在資金則轉而流入貨幣市場基金、大額可轉讓定期存單（Negotiable Certificate of Deposit）基金一類短期產品，因投資者在現市況下不再追求強勁回報，僅寄望投資回報較定存為佳。

另一方面，監管因素亦左右外資資管公司進入中國市場。吳詩雲說，外資可透過合資方式或銀行財富管理子公司等渠道，進軍中國公募基金行業，但獨資經營意味它們在品牌發揚、風險管理等方面都有較佳掌控。惟有意全資於內地營運的外資資管公司「很多都是處於申請但未批准的狀態之中。」她說，貝萊德仍是迄今唯一百分百由外資全資擁有而在內地營運的公募基金公司。

縱觀環球資管行業，市場生態縱然有變，Broadridge料未來10年仍可望錄逾18萬億美元淨流入，令整體資產管理規模升至逾170萬億美元的破紀錄水平。換言之，資管行業競爭縱趨激烈，但仍有增長空間。吳詩雲提醒，投資表現強勁已不足以令資管公司突圍而出，資管公司還需利用數據制定市場策略，透過產品創新、分銷方法、傳遞方式、品牌建立等，才能更有效競爭。

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記者︰余倩敏