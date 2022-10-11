▲ 【港交所388】歐冠昇：互聯互通開新篇章 「有些地區出現脫鉤，香港可發揮更大的作用」

港交所 （00388） 行政總裁歐冠昇發表網誌，提及近期多項放寬互聯互通的新舉措，包括ETF納入互聯互通、改良滬深港通交易日曆、擴大港股通投資範圍至外國公司、於港股通增設人民幣交易櫃枱、支持推出國債期貨。歐冠昇表示，儘管這些新舉措的細節仍有待落實，但它們將加強中國與世界的聯繫，而香港「超級連繫人」核心角色可以比以往發揮更重要的作用。

近月香港通關政策較其他金融中心保守、地緣局勢持續緊張，令市場不時疑問香港金融中心角色。歐冠昇指，在動盪的國際環境下，有些地區出現脫鉤的趨勢，但香港可以在促進金融掛鉤方面發揮更大的作用。他寫道：

香港的未來清晰可見、機遇無限，我們正在為香港金融市場的互聯互通翻開新的篇章

在上述新舉措方面，歐冠昇特別提及外國公司納入港股通是里程碑式的突破，因為它將首次允許內地投資者通過香港購買國際股票，從而大大提升香港的上市平台對於國際發行人的吸引力，並為內地投資者提供更豐富投資選擇，增加市場流動性，形成良性循環。

他認為，近月宣布的新舉措都有助於推動香港作為國際融資中心、資產管理中心和風險管理中心的建設，鞏固香港作為國際金融中心的地位，向國際投資者提供分享中國增長的機遇，促進人民幣國際化和支持中國資本的全球化投資。

香港互聯互通是「實實在在」資本雙向流動

歐冠昇稱，其他市場與內地市場近年來也建立了一些聯通機制，滬深港通和債券通仍然是非常獨特的互聯互通機制——因為這個聯通的實質不是兩地市場投資產品的相互轉換，而是實實在在的資本雙向流動。

他又指，雖然有不少「好消息」，但同時不能沾沾自喜、固步自封，因為有機會的地方就有競爭，需要和所有夥伴一起努力，專注於獨特的中國優勢和互聯互通機制，同時要多元發展各項業務，連接資本與創意，及擁抱重塑行業的新趨勢。

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編輯：麥德銘